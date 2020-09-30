Karadeniz'in dibinde binlerce yıllık tarih - Son Dakika

Karadeniz'in dibinde binlerce yıllık tarih

- Karadeniz'in dibinde binlerce yıllık tarih Yüzyıllar önce Ceneviz ve Roma gemilerine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'ne bağlı Kerpe koyunda, denizin dibinde de binlerce yıllık tarihin izlerine rastlanıyor.

- Karadeniz'in dibinde binlerce yıllık tarih

KOCAELİ - Yüzyıllar önce Ceneviz ve Roma gemilerine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'ne bağlı Kerpe koyunda, denizin dibinde de binlerce yıllık tarihin izlerine rastlanıyor. Dalış meraklıları, binlerce yıllık tarihi görmek için Karadeniz kıyısını tercih ediyor.

Kocaeli'nin Karadeniz'e açılan kapısı antik çağlardan kalma Bitinya'nın bir limanı olan Kerpe koyu Roma, Bizans ve Ceneviz gemilerinin uğrak yeri haline gelmekle birlikte, Osmanlı Dönemi'nde ise İstanbul'un odun, kömür ve tomruk ihtiyaçlarını karşıladı. Son yıllarda ise, sular altında kalan Kerpe limanı dalış severlerin uğrak yeri olmaya başladı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen dalışçılar, burada sular altına girerek, hem tarihe şahitlik ediyor, hem de deniz canlılarının büyüleyici güzelliğini görüyor.

"Liman mendireği etrafında dalışlar yapıyoruz"

Yaklaşık 8 yıldan bu yana dalış hizmeti verdiklerini dile getiren Kerpe Deniz Yıldızları dalış okulu eğitmenlerinden Sedat Türkmen, "Birçok ilden gelen dalıcı ve dalış okullarına lojistik destek veriyoruz. Aynı zamanda kendimizde dalış eğitimi vermekteyiz. Kerpe tarihte ceneviz ve Romalıların kullandığı tarihi bir liman ve yerleşkedir. O yüzden biz burada sıfırdan başlayan ve on iki metrelere giden liman mendireği etrafında dalışlar yapıyoruz. Dalış derinliği burada çık fazla değildir. O yüzden dalış süresi çok uzun sürüyor. En az bir dalış 40 dakikadan aşağı sürmüyor. Bu da dalıcılar için çok güzel bir durum" dedi.

"Hiçbir yerde göremeyeceğiniz balıklara ev sahipliği yapmaktadır"

Kerpe'de dalış yapan vatandaşların Kaş sahilleri ile eşit derecede güzellikleri denizin dibinde gördüklerini belirten Türkmen, "Kaş ile eşit derecede su sıcaklığına sahibiz ve aynı netlikte denizi görebiliyoruz. Su altında en başta korumamız gereken deniz çayırlarımız var. Burası hiçbir yerde göremeyeceğiniz balıklara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca deniz çayırları soluduğumuz havadaki yüzde 60-70'ini oluşturan bitkileridir. Burada canlı olarak mavi yengeç, ilginç deniz anıları ve sardalya sürülerinin içinde yüzüyorsunuz. Türlü deniz hayvanlarını görebiliyorsunuz. Ayrıca doğal oluşum ile olan yaklaşık 13 metre derinliğinde kavuk mağaralarımız vardır" diye konuştu.

Türkmen, vatandaşların dalış yaptıkları zaman suyun altında sadece deniz canlılarını görmeyeceklerini, aynı zamanda tarihe de tanıklık edebileceklerini vurguladı. Türkmen, kıyıya doğru olan bölgelerde tarihten kalan gemilerin omurgaları olduğunu ve çok fazla amfora kırıklarının bulunduğunu kaydetti.

Karadeniz'in dibinde binlerce yıllık tarih
Karadeniz'in dibinde binlerce yıllık tarih
Karadeniz'in dibinde binlerce yıllık tarih
Karadeniz'in dibinde binlerce yıllık tarih

Karadeniz, Kocaeli, Kandıra, Roma, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karadeniz'in dibinde binlerce yıllık tarih - Son Dakika

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