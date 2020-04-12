Karadeniz'in doğal güzellikleri kayıt altına alındı - Son Dakika

Karadeniz'in eşsiz doğal güzellikleri kayıt altına alınarak envanter oluşturuldu.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen "Karadeniz Kültür Envanteri Projesi" kapsamında Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Bayburt ve Samsun'daki göl, akarsu, şelale, mağara, obruk, anıt ağaç ve orman varlığı iki yılı aşkın süreyle araştırıldı.

Bu 8 ilde tespit edilen 496 doğal varlık, kültür envanterine eklenerek kitap ve internet ortamına aktarıldı.

Belirlenen doğal varlık bileşenlerinin koordinat, fotoğraf ve diğer bilgilerine "www.karadeniz.gov.tr" web adresinden ulaşılabiliyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz denildiğinde akla ilk doğanın geldiğini söyledi.

Karadeniz'in doğal varlıklarının, kültür ekonomisine kazandırılması gereken değerler olduğunu vurgulayan Mengi, koruma kollama dengesini gözeterek doğal varlıkları projede değerlendirdiklerini belirtti.

Mengi, doğayı ihmal ederek Karadeniz'i anlatmanın mümkün olamayacağını vurgulayarak, "Doğal değerlerin mutlaka işlenmesi gerektiğinden hareketle envanter hazırladık. Göllerden anıt ağaçlara kadar birçok yeni doğal varlık tespit edildi." dedi.

Bölgede yeni tespit edilen varlıkların, kültür varlıkları envanterine eklendiğini anlatan Mengi, çalışmayı görev sahalarındaki illerden 8'inde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

8 ilde 496 varlık belirlendi

Giresun'da Mavigöl, Kuzalan Şelalesi, Kümbet Yaylası, Gölyanı Yaylası, Karagöl, Koçkayası Tabiat Parkı, Aygır Gölü, bal ormanları ve ceviz ağaçları gibi doğal varlıklar ön plana çıkıyor.

Ordu'da Perşembe Yaylası, Gaga Gölü, Çiseli Şelalesi, Küpkaya Kanyonu, Ohtamış Şelalesi gibi birçok varlık envanterde yer alıyor.

Trabzon'dan ise Asma Şelalesi, Çal Mağarası, Altındere Vadisi Milli Parkı, çınar ağaçları, Şahinkaya Kanyonu, Koyuncular Şelalesi, Sera Gölü, Uzungöl, Yeşil Vadi envanterdeki doğal varlıklar arasında bulunuyor.

Rize'de Ağaran Şelalesi, Anzer Yaylası, Avusor Gölü, manolya ağaçları, Gito Yaylası, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Pokut Yaylası, Sal Yaylası, Yedi Göller gibi eşsiz doğal güzellikler de yine kültür envanterine kaydedildi.

Artvin'de Bilbilan Karagölleri, Borçka Karagöl, Cehennem Deresi Kanyon Vadisi, Çimli Göl, Ciro Şelalesi, Çoruh Vadisi, kayın ve kestane ağaçları, Naçadirav Gölü, Örtibat Gölü, Ukanet Şelalesi gibi çeşitli doğal varlıklar envanterde bulunuyor.

Gümüşhane'de Limni Gölü, Tomara Şelalesi, göknar ağaçları, Karaca Mağarası, Örümcek Ormanları, Sadak Tabiat Parkı, Bayburt'ta Aydıntepe Yer Altı Şehri, Göloba Gölü, Sarıkayalar Şelalesi ve Buzul Mağarası gibi doğal varlıklar kültür envanterine girdi.

Samsun'da ise Şahinkaya Kanyonu, Ballıkaya Şelalesi, çınar ağaçları, Kızılırmak Deltası, Ladik Gölü gibi doğal varlıklar envanterde kayıt altına alındı.