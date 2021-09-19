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Karadeniz'in Efes'i "Tieion Antik Kenti" havadan görüntülendi - Son Dakika

Karadeniz'in Efes'i "Tieion Antik Kenti" havadan görüntülendi

19.09.2021 12:04

Karadeniz'in Efes'i "Tieion Antik Kenti" havadan görüntülendi 2 bin 700 yıllık antik kent ziyaretçi akınına uğradı Karadeniz kıyılarında kazılan ilk ve tek antik kent olma özelliğini taşıyan 2 bin 700 yıllık Tieion Antik Kenti, hafta sonları adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Karadeniz'in Efes'i "Tieion Antik Kenti" havadan görüntülendi

2 bin 700 yıllık antik kent ziyaretçi akınına uğradı

ZONGULDAK - Karadeniz kıyılarında kazılan ilk ve tek antik kent olma özelliğini taşıyan 2 bin 700 yıllık Tieion Antik Kenti, hafta sonları adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Drone ile havadan da görüntülenen antik kent, düğün hazırlığı yapan çiftlerin de uğrak merkezi haline geldi.

Tarihi Tios, Tieion, Tianon, Tium gibi isimlerle anılan 2 bin 700 yıllık antik kent bölgenin tarihine ışık tutuyor. 2006 yılında kazı çalışmalarının başladığı Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, M.Ö. 6 ve 7. yüzyıllar arasında kurulduğu tahmin edilen Tieion Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında tapınağın kriptosuna da ulaşıldı.

143. ören yeri kabul edildi

Yazılı eserlerin yanı sıra, liman, madeni para, tapınak, kilise, hamam gibi eserler tespit edilirken, kalede yaşayanların su ihtiyacının karşılanabilmesi için yapılan su sarnıcı dikkat çekiyor. 4 metre derinliğindeki sarnıcın ardından 60 hektarlık alanda önemli bulguların yapılacak çalışmalarla gün yüzüne çıkartılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 143. ören yeri olarak kabul edilen antik kentin güvenliği ise Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekiplerince sürdürülüyor. Drone ile havadan da görüntülenen Filyos Kalesi ve antik kentte kazı çalışmaları belirli aralıklarla devam ediyor.

Turistik beldenin adeta balkonu oldu

Kentin en gözde beldesi olan Filyos'a tepeden hakim olan antik kent, adeta beldenin balkonu haline geldi. Hafta sonları antik kentin yolunu tutan ziyaretçiler, pandemi dolayısıyla da maske ve mesafe kurallarına uyarak ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Girişte önce kentin tarihi hakkında bilgi edinen ziyaretçiler, kazılardan elde edilen eserleri inceleme fırsatını yaşıyor. Kazıların ortasından geçen ahşap yoldan ilerleyen ziyaretçiler teras tabir edilen bölüme gelerek burada hem anı ölümsüzleştiriyor hem de turistik beldeyi tepeden izliyor.

Karadeniz'in Efes'i olarak anılan antik kent, bölgenin tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

Karadeniz'in Efes'i Tieion Antik Kenti havadan görüntülendi
Karadeniz'in Efes'i Tieion Antik Kenti havadan görüntülendi
Karadeniz'in Efes'i Tieion Antik Kenti havadan görüntülendi
Karadeniz'in Efes'i Tieion Antik Kenti havadan görüntülendi

Karadeniz, Zonguldak, Filyos, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'in Efes'i 'Tieion Antik Kenti' havadan görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'in Efes'i "Tieion Antik Kenti" havadan görüntülendi - Son Dakika
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