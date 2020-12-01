Karadeniz'in en büyük binicilik tesisi yenilenecek - Son Dakika

Karadeniz'in en büyük binicilik tesisi yenilenecek

01.12.2020 15:47
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Karadeniz Bölgesi'nin en büyük binicilik tesisi olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisi yenilenecek.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük binicilik tesisi olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisi yenilenecek. Tesis hakkında bilgi alarak incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Demir, tesisin büyütülerek daha işlevsel hale getirilmesi talimatı verdi.

Türk insanının genetiğinde saklı at sevgisi ve tutkusunu gidermek, 7'den 70'e herkesin ata binme heyecanını yaşamasını sağlamak ve günün stresinden, yorgunluğundan arındırmak için kurulan Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisi, bakım onarımdan geçirilecek. 11 yıl önce Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki 50 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesiste bugüne kadar yüzlerce binici yetiştirildi. İngiliz, Arap, İran, Amerikan, Avusturya, Belçika ve Hollanda cinsi 20 atla eğitim verilen tesis, çevre illerden de büyük ilgi görüyor.

Başkan Demir incelemede bulundu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, atlı binicilik tesislerini ziyaret ederek incelemede bulundu. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı mimarlarının da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Mustafa Demir, atların barındığı padok alanları, eğitim parkurları ve restoranda incelemeler yaptı. Tesisin bakım onarımdan geçirileceğini ifade eden Başkan Demir, halkın daha aktif ve verimli kullanabilmesi için gereken tüm çalışmaların yapılmasını istedi. Başkan Demir, eğitim alanlarının büyütülmesi, atların barındığı padok alanlarının genişletilmesi, at sayısının artırılması ve modern bir restoran yapılmasının da talimatını verdi.

Eğitimler veriliyor

650 metrekarelik tribünün, 450 metrekarelik restoran ile çocuk oyun alanlarına da yer verilen tesiste atlar için uluslararası standartlarda kapalı manej, ısınma maneji, lonj maneji, müsabaka maneji bulunuyor. Branşında uzman eğitmen tarafından dresaj, engel atlama, atlı dayanıklılık eğitimleri verilirken, arazi turları, tesis dışı uzun doğa gezisi, hobi amaçlı yetişkin gezintileri, 3-10 yaş çocuklar için hobi amaçlı midilli gezintileri düzenleniyor. - SAMSUN

Karadeniz'in en büyük binicilik tesisi yenilenecek
Karadeniz'in en büyük binicilik tesisi yenilenecek

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Spor Tesisi, Samsun, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karadeniz'in en büyük binicilik tesisi yenilenecek - Son Dakika Spor


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