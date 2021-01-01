Karadeniz'in en büyük Hayvan Hastanesi can dostlara şifa dağıtıyor - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük Hayvan Hastanesi hayvanlara şifa dağıtıyor. OMÜ Hayvan Hastanesinde 2018'de 5 bin olan hasta sayısı, 2020'de 13 bin 250'ye ulaştı.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük hayvan hastanesi olarak dikkat çeken Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinin mevcut durumu, kurulduğu günden bugüne kadarki gelişimi ve kat ettiği aşamalar Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın katıldığı toplantıyla yakın plana alındı.

Rektörlük Yönetim Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Güzel, yaptığı sunumda; Hayvan Hastanesinin tarihsel gelişimi, altyapısı, donanımı, akademik ve idari personel profili ile geleceğe yönelik planlamalarını paylaştı.

Güzel: "VEDEK tarafından 5 yıllık akreditasyonumuz yapıldı"

Detaylı bir sunumla Hayvan Hastanesinin mevcut durumu ve şartlarından bahseden Başhekim Prof. Dr. Murat Güzel, 2010 yılında mevcut 5 bin metrekarelik binada hizmet vermeye başladıklarını hatırlatarak, "Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği uyarınca 2015'te ruhsatımızı aldık ve 2017 yılında da Hayvan Hastanesi 24 saat boyunca hizmete açık hale geldi. Bu yıl Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi olarak Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından 5 yıl süresince akreditasyonumuz sağlandı" dedi.

"2016'da bin 500 olan hasta sayısı 2020'de 13 bin 250'ye ulaştı"

Hastanenin hasta sayısı ve hasta sayıları dağılımı hakkında veriler sunan Başhekim Güzel, küçükbaş ve büyükbaş hayvan hospitalizasyonu için 65 yatak kapasitesine sahip olduklarını vurgulayarak, "2016 yılına kadar yaklaşık bin 500 civarında olan hasta sayımız, 2017'de 24 saat hizmet vermemizle birlikte hareketlendi. 2018'de 5 bin olan hasta sayısı, 2019'da 12 bin, 2020 yılında ise 13 bin 250'ye ulaştı. Operasyon sayısı da 150 civarındayken bu kapasite bugün artık 600 operasyona yükseldi. Dikkatinizi çekmek istediğim bir başka nokta da şu: Acil kliniğe gelen hasta sayısı, günümüz itibarıyla 2 binin üzerinde seyrediyor. Yani bu rakam, hastanemize gelen hasta sayısının bile üstünde. 24 saatlik mesaiyle böyle önemli bir hizmeti yerine getirmiş oluyoruz. Birçok üniversite, pandemiden dolayı hizmetlerini mesai saatleriyle sınırlı tutuyor, biz ise geceleyin de hizmet vermeye çalışıyoruz" bilgisini paylaştı.

"Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol neticesinde sokak hayvanlarının ilk müdahalesi için ücret alınmıyor"

Hasta sayısındaki yükselişle birlikte hastanenin gelirinde de bir artış olduğunu belirten Prof. Dr. Güzel, 2016 yılındaki 150 bin liralık gelirin 2020 yılında yaklaşık 1 milyon 300 bin liraya ulaştığını kaydetti. Hayvan Hastanesine, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile bu yıl yapılan protokol neticesinde 14 Ekim'den beri hasta hayvan gelişleri olduğunu aktaran Başhekim Güzel, bunlar arasındaki sokak hayvanlarının ilk müdahaleleri için ücret alınmadığını kaydetti.

Hedefimiz; klinik beceri laboratuvarı kurmak

Sunumunun devamında Hayvan Hastanesine yönelik ihtiyaç ve beklentilerden bahseden Başhekim Prof. Dr. Güzel, klinik beceri laboratuvarlarının dünyanın gündeminde olduğuna işaret ederek, bu sürece dair şöyle konuştu: "Öğrencilerimize, hasta hayvanla temas etmeden önce muhakkak model üzerinde bilgileri vermek gerekiyor. Bu model Türkiye'de çok yaygınlaştı. Dünyada da 10 yıldır gündemde olan bir konu. Çok popüler bir model çünkü öğrencilere, hastaya dokunmadan önce bazı imkanlar sağlıyor. Bundan ötürü hastalara yönelik bandaj, enjeksiyon ve dikiş uygulamaları, kan alma ve acil müdahale yöntemleri, belli başlı testler vb. birçok pratiği kapsayan bir klinik beceri laboratuvarı kurma hedefimiz var. Ayrıca, bu beceri laboratuvarıyla ilgili bir doküman biçiminde bir kitapçık çıkarmayı düşünüyoruz zira bu, öğrenci materyali açısından çok kıymetli. Böylece ülkemizde belki bir ilki gerçekleştirerek OMÜ adıyla klinik beceri laboratuvarının bir kitapçığını elde etmek istiyoruz. Bu planımızı, alt yapı projesi olarak sunduk, 500 bin liralık bir proje ve şu an değerlendirme aşamasında."

Başhekim Prof. Dr. Güzel, sunumunda yanı sıra, Hayvan Hastanesine personel tahsisinin gerekli olduğunu belirterek bu yöndeki taleplerini de Rektör Ünal'a iletti.

Tütüncü: "Hayvan Hastanesinin, Üniversitemizin marka değeri olarak öne çıkması lazım"

Toplantıda söz alan Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Tütüncü de Hayvan Hastanesinin ciddi bir gelire ulaştığına dikkat çekerken, "Bu seviyeye ulaşılmasında çok büyük emekler var. Şu an Hastanemizde, karar verildiği anda yarım saat içinde operasyon yapılabilecek malzeme ve altyapı mevcut. Çorum'dan Amasya'ya farklı illerden gelenler oluyor. Pandemi koşullarında bile verilerimiz çok iyi durumda. Dolayısıyla bu nitelikli hizmetin sürdürülebilir olması ve üniversitemizin marka değeri olarak öne çıkması açısından sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Keza Türkiye'de VEDEK'ten akreditasyonu alan ilk beş fakülte arasındayız. Bundan sonraki süreç, sizlerin katkısı ve desteğiyle şekillenecek" diye konuştu.

Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Serhat Ay, OMÜ Veteriner Fakültesi mezunlarının itibar sahibi olduğunu ve kabul gördüğünü vurgularken, işverenlerin Ondokuz Mayıs Üniversitesi adını duyduğunda mezunlara farklı yaklaştıklarını dile getirdi.

Rektör Ünal: "Veteriner Fakültesinin, öğrencisi ve mevcut imkanlarıyla sahip olduğu alanı doldurması ve bu doğrultuda bir manevra yapması lazım"

Ardından düşünce ve beklentilerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Veteriner Fakültesinin yatay değil, dikey olarak büyümesi gerektiğine değinerek, "Veteriner Fakültesinin bu noktada ihtisaslaşması önem arz ediyor. Veteriner Fakültesi, yükseliş trendini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Ancak bu yeterli değil, mezunlarıyla ilişkisini sürdürmek suretiyle onlara seminer yahut sertifikasyon imkanlarıyla ulaşmak durumunda. Yani fakültenin bir nevi 'eğitim merkezi' haline dönüşmesi gerekiyor. Bu nedenle Veteriner Fakültesinin, öğrencisi ve mevcut imkanlarıyla sahip olduğu alanı doldurması ve bu doğrultuda bir manevra yapması lazım. Başka bir ifadeyle sahaya çıkılması ve de bu disiplinin, yüksek lisans ve doktora eğitimleri ve sertifikasyon programlarıyla güçlendirilmesi lazım. Fakültenin daha da gelişmesi, bu kriterlere bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

"Hayvan Hastanesi; bölgenin alternatifsiz bir hastanesine dönüşmeli"

Konuşmasında Hayvan Hastanesinin, Karadeniz Bölgesi'ndeki önemi ve rolüne odaklanan Rektör Ünal, devamında "Hayvan Hastanesi, bölgesinde alternatifi olmayan bir hastaneye dönüşmeli. Tabii, bu hususta Hastanenin hem eğitim açısından hem de teşhis ve tedavi bakımından birtakım desteklere ihtiyacı olacaktır. Ama bu noktada önümüzdeki 5 yahut 10 yılı kapsayan ve değerlendiren bir stratejik planın çıkarılması gerekiyor yani geleceği konuşmalıyız. Benim sizlerden isteğim bu yönde. Ancak bu plan, bir başkasının taklidi olmamalı, aksine özgün nitelik taşımalı. Çünkü OMÜ'nün kendi şartları ve gerçekliği kendine özgüdür. Bu hususta da deneme yanılma lüksümüz yok. Fakültedeki akademisyenlerin bu işi topyekün sahiplenmesi de bu hedefin ayrı bir boyutudur" sözlerine yer verdi.

Toplantı sonrasında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, internet üzerinden canlı olarak Veteriner Fakültesi ana bilim dalları başkanlarıyla bağlantıya geçerek talep, öneri ve çözüm yollarına dair istişarede bulundu.

Toplantıya ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Serhat Ay ve Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Tütüncü iştirak etti. - SAMSUN