Son Dakika Haberleri: Karadeniz'in En Büyük ve Yüksek Minareli Camisi Ordu'da

Karadeniz'in En Büyük ve Yüksek Minareli Camisi Ordu'da

1 saat önce

Ordu'da yapımına 2000 yılında başlanılan ve halen çevre düzenlemesi yapılan Ulu Cami, 76 metrelik minaresi ve 6,5 dönümü aşkın kullanım alanıyla Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek minareli camisi olacak.

Karadeniz'in En Büyük ve Yüksek Minareli Camisi Ordu'da, System.String[]
Ordu'da yapımına 2000 yılında başlanılan ve halen çevre düzenlemesi yapılan Ulu Cami, 76 metrelik minaresi ve 6,5 dönümü aşkın kullanım alanıyla Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek minareli camisi olacak.

Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde çevresiyle birlikte 6,5 dönüm araziye Osmanlı mimarisine uygun olarak üç katlı inşa edilen camide iki adet minare ve 3 adet şerefe bulunuyor. Minarelere asansörle çıkılırken Karadeniz Bölgesi'nin 76 metrelik yüksekliği ile en yüksek minaresine sahip olan Ulu Cami ibadete açıldığında aynı anda 7 bin kişi namaz kılabilecek. Çocuk oyun alanları, kuru havuz, yeşil alanlar, dinlenme alanları ve kamelyalardan oluşan bir komplekse sahip olacak olan camide 3 bin metrekarelik kapalı otopark alanında da 80 araçlık otopark bulunacak.

Halen meydan düzenlemesinin yapıldığı cami tamamlandığında Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ve en uzun minaresine sahip cami olacak. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:58 Kaynak: İHA

Altınordu, Bahçelievler Mahallesi, Karadeniz Bölgesi, Ordu, Güncel
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