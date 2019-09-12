Karadeniz'in en eski yerleşim yerinden bugüne 'Tekkeköy'

SAMSUN - İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tarihin kalıntıları korunurken, son dönemlerde yapılan eserlerle birlikte ilçe, Karadeniz'in en önemli kentlerinden biri haline geldi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yer alan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, Karadeniz Bölgesi'nin en eski yerleşim yeri olarak biliniyor. Samsun'un 14 kilometre doğusunda yer alan ilçedeki Fındıcak ve Çınarlı Derelerinin suladığı vadi boyunca yükselen kaya kitlelerinde Tekkeköy Mağaraları adı verilen büyüklü küçüklü oyuk ve mağaraların MÖ 15000 ile 60000 yıllarına ait olduğu tahmin ediliyor. Tekkeköy'de ayrıca eski zamanlardan günümüze kadar varlığını sürdüren tabii şelaleler, mağaralar, yaşam yerleri, asırlık ağaçlar, yapılar, çeşmeler, ibadethaneler ve tarihi eserler ilk günkü güzelliğiyle birlikte kentte varlık gösteriyor.

Tekkeköy, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra son zamanlarda yapılan eserlerle Karadeniz Bölgesi'nin en güzel ilçelerinden biri haline dönüştü. İlçede şehrin takımı olan Samsunspor'un 33 bin kişilik stadyumu, uluslararası ticaret trafiğinin merkezi olan Lojistik Merkez, Kongre ve Fuar Merkezi, OSB ve diğer sanayi bölgeleri, kamu alanları ve yaşam alanları bulunuyor. Tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra sonradan yapılan eserler de kenti, yaşanabilir şehirler arasında ilk sıralara çıkartıyor.

İlçeye ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından 250 yataklı dev bir devlet hastanesinin yapımına da son hızla devam ediliyor.