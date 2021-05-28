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Karadeniz'in en güvenli sahilleri Sinop'ta - Son Dakika

Karadeniz'in en güvenli sahilleri Sinop'ta

28.05.2021 14:57

Karadeniz'in en güvenli sahilleri Sinop'ta Karadeniz'de bu sahillerde rip akıntısı yok Karadeniz'in en güvenli sahillerinin Sinop'ta olduğunu belirten Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, "Sinop şehir merkezindeki kıyıların yarısı kuzeye yarısı güneye bakar.

Karadeniz'in en güvenli sahilleri Sinop'ta

Karadeniz'de bu sahillerde rip akıntısı yok

SİNOP - Karadeniz'in en güvenli sahillerinin Sinop'ta olduğunu belirten Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, "Sinop şehir merkezindeki kıyıların yarısı kuzeye yarısı güneye bakar. Karadeniz sahillerinde güneye cepheli, güneye bakan sahilde yoktur aslında. Sinop'un farkı budur. O yüzden de hem Karadeniz'in dalgalarından hem de kum hareketlerinden bu anlamda korunma şansı vardır" dedi.

Korona virüsü pandemisinde zor günleri geride bakan Türkiye normalleşme sürecine doğru hızla ilerliyor. Bu süreçte kısıtlı hayatın verdiği zorlukları bir an önce unutmak isteyenlerse tatil planlarını şimdiden yapmaya başladı. Hayatı etkisi altına alan pandemi koşullarından ötürü bu sene tatil tercihlerinde sağlık ve güvenlik ön plana çıkması bekleniyor.

Bu hafta açıklana vaka oranlarıyla Karadeniz'in en risksiz ili haline gelen Sinop rakip illerden bir adım öne çıktı. Bununla beraber Karadeniz'de güneye bakan sahillere sahip tek il de yine Sinop. Şehirdeki güney sahilleri rip akıntılarına karşı bir koruma sağlıyor. Karadeniz'in en güvenli sahillerine sahip olan Sinop turistleri cezbediyor.

Sinop sahillerinin sahip olduğu özellikleriyle diğer Karadeniz illerinden ayrıldığını söyleyen Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, "Sinop hemen hemen en uzun sahillere sahip şehirlerden bir tanesidir. Çünkü bir yarımada şeklinde olduğu için her tarafında deniz var. ve denizlerimiz genellikle temizdir. Sinop bölgesi hem sanayileşmenin olmaması sebebiyle hem de yoğunluklu bir yerleşmenin olmaması nedeniyle aslında atıklar açısında çok avantajlıdır. Hemen hemen atık yoktur. Dolayısıyla temizdir. Sinop şehir merkezindeki kıyıların yarısı kuzeye yarısı güneye bakar. Aslında Karadeniz sahillerinde güneye cepheli, güneye bakan sahil yoktur aslında. Sinop'un farkı budur. O yüzden de hem Karadeniz'in dalgalarından hem de kum hareketlerinden bu anlamda korunma şansı vardır. Karadeniz'de pek çok yerde denize girmek tehlikelidir aslında kuzeye bakan sahillerde dikkatli olmak gerekir. Ama Sinop'un iç liman bölgesindeki Karakum'dan, karşı sahile kadar bütün bölgelerde denize girmek güvenlidir" diye konuştu.

Kum çeşitliliğinin de fazla olduğunu dile getiren Çobanoğlu, "Ayrıca hemen hemen her yerde farklı renkte kumlarımız vardır. Akliman dediğimiz bölgede gerçekten açık renkli beyaza yakın kumlar vardır. Sarıkum dediğimiz bölgede hem orası aynı zamanda kuş cennetidir. Hakikaten sarıya çalan kumlar vardır. Karakum dediğimiz bölgede de volkanik kayalardan oluşan bir kum olduğu için özellikle rengi siyahtır. ve de çeşitli romatizma ya da siyatik hastalıklarına da iyi geldiğine dair bulgular vardır" şeklinde konuştu.

Karadeniz'in en güvenli sahilleri Sinop'ta
Karadeniz'in en güvenli sahilleri Sinop'ta
Karadeniz'in en güvenli sahilleri Sinop'ta
Karadeniz'in en güvenli sahilleri Sinop'ta

Ahmet Çobanoğlu, Karadeniz, Turizm, Sinop, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Karadeniz'in en güvenli sahilleri Sinop'ta - Son Dakika


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