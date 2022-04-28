Karadeniz'in gezgin arıcıları yayla göçü öncesi son hazırlıklarını yapıyor - Son Dakika

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Ordu'da gezgin arıcılar, Ramazan Bayramı sonrası başka bölgelere göç için hazırlıklara başladı.

Mayıs ayının ilk haftasından itibaren yayla yolcuğuna başlamayı planlayan arıcılar, bir yandan kovanlarını ve çerçevelerini tamir ediyor, diğer yandan da yaylada arı bakımı için gerekli malzemeleri tedarik etmeye çalışıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki arılığında hazırlık yapan üreticileri ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de bal üretiminin en fazla yapıldığı il Ordu'da arıcıların yüzde 90'ının gezgin olduğunu söyledi.

Bu arıcıların kısa bir süre sonra yurdun farklı yerlerine göç ederek sezona başlayacaklarını aktaran Yılmaz, arıcıların göç öncesi hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü vurguladı.

Yılmaz, Türkiye'yi adeta karış karış gezen Ordulu arıcıların Ramazan Bayramı'nın hemen ardından göçe başlayacağını belirterek, tüm arıcılara güzel ve bereketli bir sezon diledi.

Ordulu arıcıların yıllık ortalama 17 bin ton bal ürettiğini dile getiren Yılmaz, 3 bin civarında üreticinin profesyonel olarak arıcılık yaptığını aktardı.

Bal üretiminin kent ekonomisine yaklaşık 450 milyon lira katkı sağlandığını ifade eden Yılmaz, bu rakamın oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Yılmaz, dünyanın en tatlı gıdasını sofralara getirmek için tüm arıcıların gece gündüz demeden, ailelerinden de uzak çalıştığını ifade ederek, "Arıcılarımız meşakkatli bir süreç geçiriyorlar. Bu yolculuğun sonunda gezginci arıcılarımız dünyanın en tatlı gıdası olan balı sofralarımıza getirmeyi başarıyorlar." dedi.

"Varroa hastalığına karşı mücadele önemli"

Arılarda varroa hastalığına karşı verilen mücadelenin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Bu hastalığa karşı mücadelenin kesinlikle yapılması gerekiyor. Bu konuda tüm arıcılarımız dikkatli olmalı. Mümkünse toplu ilaçlama yapsınlar. Toplu ilaçlama varroada başarıyı artırıyor." diye konuştu.

Kemal Yılmaz, arıcılara verilen desteklemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bakanlığımız tarafından üreticilerimize arılı kovan desteği verilmekte. İlimiz arıcılarına 8 milyon lira destekleme ödemesi gerçekleştirildi. Bu sene arılı kovan başına 20 lira destekleme ödemesi yapılacak. Yaklaşık 11 milyon lira ilimiz arıcılarına destekleme yapılmış olacak."

"Sezondan umutluyuz"

Üretici Emin Kılıç ise havaların ısınmasıyla arıların bakım zamanın geldiğini belirterek, kısa bir süre sonra Erzurum'a göç edeceklerini söyledi.

Göç öncesi arıların beslenmesi, ilaçlanması ve özellikle hastalıklara karşı çalışma yaptıklarını kaydeden Kılıç, "Yoğun şekilde hazırlıklarımız sürüyor. Göç öncesi gerekli tüm faaliyetleri yapıyoruz. İyi bir sezon geçirmek ve verimli bal hasadı alabilmek için gayret ediyoruz." dedi.

Kılıç, sezondan umutlu olduklarını, havaların uygun gitmesi durumunda bal veriminin yüksek olabileceğini aktardı.

Birol Dutgut da yayla göçü öncesi kovan temizliği ve çıta tamiri yaptıklarını belirterek, varroa ile mücadele ederek ilaçlama çalışması yaptıklarını anlattı.

Ana arıların kovanlar için önemli olduğunu ifade eden Dutgut, "Değişmesi gereken kovanlardaki ana arıları değiştirip sezona tam anlamıyla hazır hale gelmek istiyoruz." ifadesini kullandı.