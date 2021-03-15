Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da, HES kontrolü başladı

SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında, 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da, mutasyon virüs kaynaklı vakalarda artış yaşanınca denetimler de artırıldı. Şehrin 3 giriş noktasında Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması başlatıldı, polis ekipleri toplu taşıma araçlarını durdurarak vatandaşların, HES kodunu sorguluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'kontrollü normalleşme' sürecinde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla olan ve 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da vaka artışları sürüyor. Samsun'da, mutasyon virüs kaynaklı vakalarda da artış yaşandığı belirtiliyor. Ekipler, Karadeniz'in de giriş kapısı olan Samsun'da denetimleri arttırdı.

FİLYASYON EKİPLERİ DEVREYE GİRİYOR

Samsun kent merkezine Ankara, Ordu ve Sinop güzergahında karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması yapılıyor. Polis ekipleri, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurup vatandaşların HES kodlarını sorguluyor. HES kodunda riskli görünen vatandaşların belirlenmesi üzerine 112 ekiplerine haber verilerek, filyasyon ekipleri devreye giriyor. Kişi, sağlık durumuna göre karantina için Kredi ve Yurtlar Kurumu ya da tedavi için hastaneye götürülüyor.