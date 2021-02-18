Karadeniz'in hırçın dalgaları karla buluşunca seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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Karadeniz'in hırçın dalgaları karla buluşunca seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı

Karla kaplı ilçede dalgaların beyaz örtü ile buluşma anları havadan görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanan Karadeniz kıyısındaki Kocaali ilçesinde, dalgaların karlı sahillerle buluşması belgesel tadında görüntüler oluşturdu.

Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı, Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesini de beyaza bürüdü. Karla kaplanan sahil ilçesinde Karadeniz'in hırçın dalgalarının karla kaplı kıyılarla buluşması belgesel tadında görüntüler ortaya çıkardı. Karadeniz dalgalarının, karla kaplanan sahil şeridinde beyaz örtü ile kavuşma anları ise havadan görüntülendi. Dalgaların karla kaplı kıyılara kavuşma anları seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.