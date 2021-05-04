Karadeniz'in iç bölgelere açılan kapısı "Dereli yolu" konfor ve zaman tasarrufu sağlayacak - Son Dakika

Karadeniz'in iç bölgelere açılan kapısı "Dereli yolu" konfor ve zaman tasarrufu sağlayacak

04.05.2021 10:59

Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ana güzergahlardan biri olan Dereli kara yolu, tamamlandığında seyahat zamanını kısaltıp konforunu artıracak.

Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ana güzergahlardan biri olan Dereli kara yolu, tamamlandığında seyahat zamanını kısaltıp konforunu artıracak.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ve Sivas ile ulaşımını sağlayan güzergahtaki Dereli kara yolu projesi 13 köprü ve 6 tünelden oluşuyor. Yoldaki inşa edilen tünellerin toplam uzunluğu ise 5 kilometreyi buluyor.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda inşa edilen 6 tünelden 4'ü trafiğe açıldı, 13 köprünün ise 10'unun imalatı tamamlandı. Yolun Giresun merkez ile Ülper mevkisi arasındaki 6,5 kilometresi bölünmüş olarak inşa edilecek.

Tamamlandığında Dereli ile Giresun arasındaki 32 kilometre olan mesafe 25 kilometreye düşecek. Dereli kara yolundaki çok sayıda viraj da tünel ve köprülerle bertaraf edilerek ulaşım daha konforlu hale getirilerek.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, AA muhabirine, Dereli kara yolunun Karadeniz'de kuzey ve güneyi birbirine bağlayan önemli akslardan biri olduğunu söyledi.

Projenin tamamlandığında Türkiye'nin ulaşım ağına önemli katkıları olacağını vurgulayan Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaların şu anda hızla devam ettiğini aktardı.

Öztürk, yol inşaatının tamamlanmasında gecikme yaşandığını ifade ederek, "Bazı sorunlar ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi yola başlayan firmanın aldığı ihale, Kamu İhale Kurumu tarafından, sonraki zamanlarda da yargı makamları tarafından iptal edildi." dedi.

Yol güzergahında beklenmeyen heyelanlarla da çalışmaların uzadığını dile getiren Öztürk, köy ve mahallelerin heyelan tehlikesiyle karşılaşmaması için çok ciddi fore kazık çalışmaları yapıldığını belirtti.

Milletvekili Öztürk, yol güzergahında birçok kamulaştırma davası olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Davaların uzaması yolun uzamasına neden oluyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan talebimizle burada acele kamulaştırma kararı verildi. Bu, işleri daha da hızlandırılmış oldu. Bu sorun nedeniyle açılamayan, projenin önemli noktalarından Duroğlu Tüneli de kısa bir süre önce açılmış oldu. Giresun-Dereli arasındaki güzergah inşallah yıl sonuna kadar bitirilmiş olacak."

Giresun-Dereli kara yolunun çoğunlukla dere içerisinden planlanmış olduğunu ifade eden Öztürk, büyük doğal afetlerin ve sellerin bölgede yaşanabildiğini söyledi.

Öztürk, son zamanlarda iklimdeki değişimlerle anlık aşırı yağışlardan dolayı taşkınlar olabildiğine değinerek, "Maalesef Giresun'da bunu geçen yıl yaşadık, Dereli'de bunu yaşadık, can ve maddi zararlarımız oldu." diye konuştu.

Dereli kara yolunun da zaman zaman sellerden zarar gördüğünü aktaran Öztürk, "Şu anda aynı güzergahta olmakla beraber yol çok iyi şekilde yapıldığı için, en iyi teknoloji kullanılarak imalatlar yapıldığı için yol bu tür afetlerden etkilenmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'in iç bölgelere açılan kapısı Dereli yolu konfor ve zaman tasarrufu sağlayacak
Karadeniz'in iç bölgelere açılan kapısı Dereli yolu konfor ve zaman tasarrufu sağlayacak
Karadeniz'in iç bölgelere açılan kapısı Dereli yolu konfor ve zaman tasarrufu sağlayacak
Karadeniz'in iç bölgelere açılan kapısı Dereli yolu konfor ve zaman tasarrufu sağlayacak

Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'in iç bölgelere açılan kapısı 'Dereli yolu' konfor ve zaman tasarrufu sağlayacak - Son Dakika


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