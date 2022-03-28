Karadeniz'in İğneada kıyılarında yoğun sis - Son Dakika

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Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da yoğun sis etkili oldu.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Bu sabah balıkçılar tarafından mayın bulunması üzerine SAS ekiplerinin kısa sürede bölgeye gelerek mayını etkisiz hale getirdiği beldede sisin yarına kadar etkili olması bekleniyor.

(Hüseyin Çanlı/İHA)