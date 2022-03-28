Karadeniz'in İğneada kıyılarında yoğun sis - Son Dakika
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Karadeniz'in İğneada kıyılarında yoğun sis

28.03.2022 19:17

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da yoğun sis etkili oldu.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da yoğun sis etkili oldu.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Bu sabah balıkçılar tarafından mayın bulunması üzerine SAS ekiplerinin kısa sürede bölgeye gelerek mayını etkisiz hale getirdiği beldede sisin yarına kadar etkili olması bekleniyor.

(Hüseyin Çanlı/İHA)

Karadeniz'in İğneada kıyılarında yoğun sis
Karadeniz'in İğneada kıyılarında yoğun sis
Karadeniz'in İğneada kıyılarında yoğun sis
Karadeniz'in İğneada kıyılarında yoğun sis

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Kırklareli, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'in İğneada kıyılarında yoğun sis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'in İğneada kıyılarında yoğun sis - Son Dakika
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