Karadeniz Bölgesinden yapılan ihracatın dörtte biri Trabzon'dan - Son Dakika

Karadeniz Bölgesinden yapılan ihracatın dörtte biri Trabzon'dan

16.10.2020 12:11
Karadeniz Bölgesinden yapılan ihracatın dörtte biri Trabzon'dan, System.String[]

Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde Karadeniz Bölgesinden yapılan ihracat 3 milyar 224 milyon 55 bin dolara ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artış kaydetti.

Ocak- Eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde Karadeniz Bölgesinden yapılan ihracat 3 milyar 224 milyon 55 bin dolara ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artış kaydetti. Toplam 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesinden en çok ihracat gerçekleştiren il ise 789 milyon 232 bin 769 dolar tutarındaki ihracatla Trabzon oldu. Trabzon bölge toplam ihracatının yüzde 24'ü olan yaklaşık 4'te birini tek başına gerçekleştirdi.

Karadeniz Bölgesinden en fazla ihracat gerçekleştiren Trabzon ilini ikinci sırada Samsun ve üçüncü sırada ise Zonguldak illeri takip etti.

TR90 Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerini kapsayan Doğu Karadeniz alt Bölgesinden ise gerçekleştirilen ihracatın ise yüzde 59'u tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Karadeniz Bölgesi ihracatının 2020 yılında pandeminin olumsuz etkisine rağmen artış trendini sürdürdüğünü, yılı ihracat artışı ile kapatacaklarından ümitli olduklarını ifade etti. Bölgeden en fazla ihracatın Avrupa ülkelerine yapıldığını belirten Kalyoncu, ikinci sırada ise Rusya Federasyonu'nun yer aldığını ifade etti.

Kalyoncu, 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi ihracatını önceki yıllarda olduğu gibi Trabzon ilinin sırtladığını, Bölge ihracatının 4'te birinin Trabzon ili tarafından gerçekleştirildiğini belirterek bölge ihracatında olduğu gibi yılın 9 ayında Trabzon'un ihracatında da yüzde 5 oranında artış yaşandığını söyledi.

Öte yandan bölge ihracatında birinci sırayı fındık ve mamülleri ihracatı alırken, ikinci sırayı demirçelik ürünleri ve üçüncü sırayı da madencilik ürünlerinin aldığı bildirildi. - TRABZON

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, İhracat, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz Bölgesinden yapılan ihracatın dörtte biri Trabzon'dan - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Grip aşısı olurken mutlaka 'Bu senenin aşısı mı?' diye sorun "Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlayan sürücünün, sağ şeritte estirdiği terör kameralarda Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi
Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu         
12:22
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Dünya'nın yörüngesindeki iki uzay çöpü çarpışmaktan son anda kurtuldu Dünya'nın yörüngesindeki iki uzay çöpü çarpışmaktan son anda kurtuldu         
10:52
Zabıtanın ihtarına uymayan seyyar satıcılar, sopa ve çekiçle dehşet saçtı Zabıtanın ihtarına uymayan seyyar satıcılar, sopa ve çekiçle dehşet saçtı         
10:43
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı         
10:04
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Kardeşinin cinayete kurban gittiğini öğrenen acılı abla, canlı yayında sinir krizi geçirdi Kardeşinin cinayete kurban gittiğini öğrenen acılı abla, canlı yayında sinir krizi geçirdi         
07:34
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 12:44:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz Bölgesinden yapılan ihracatın dörtte biri Trabzon'dan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei