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Karadeniz'in iklimi değişiyor - Son Dakika

Karadeniz'in iklimi değişiyor

20.08.2021 13:17
Karadeniz'in iklimi değişiyor, System.String[]

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk, Karadeniz'de son dönemde görülen yağış düzensizliğinin iklim değişikliğinin habercisi olduğunu belirterek, "Karadeniz'de önümüzdeki yıllarda hava sıcaklığı artacak ve korkunç derecede sel tehdidi yaşanacak" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk, Karadeniz'de son dönemde görülen yağış düzensizliğinin iklim değişikliğinin habercisi olduğunu belirterek, "Karadeniz'de önümüzdeki yıllarda hava sıcaklığı artacak ve korkunç derecede sel tehdidi yaşanacak" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından DAVET Merkezi'nde düzenlenen 'Mekansal Stratejik Planlamaların Ordu İli ve Şehircilik Üzerine Etkileri' konulu konferansta konuşan İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk, Karadeniz'de ve Ordu'da yakın bir gelecekte iklim değişikliğinin daha da hissedilir olacağını söyledi. Türk, "50 yıllık planlamada Ordu'yu ve Karadeniz'i etkileyecek en önemli konu iklim değişikliği olacak. Meteoroloji verilene göre 2016 ve 2040 yılları arasında Karadeniz, buna Ordu'da dahil, sıcaklık 1 ila 2 santigrat değişiyor. Buna nemi ve yoğunluğu kattığınız zaman bu 5 santigrata çıkıyor, bu tehlikeli bir durum" diye konuştu.

Bir diğer tehlikeli durumunda yağış düzeninin değişmesi olacağını kaydeden Türk, "Meteoroloji verilerine göre 2016-2040 yılları arasında yağışlarda yüzde 30-40 dolaylarında artışlar, yaz mevsimlerinde yağışların yüzde 20 azalması ve bazı yerlerde yüzde 70 azalması gözüküyor. Karşımıza çıkan tablo şu; hava sıcaklığı artıyor ve korkunç derecede sel tehdidine maruz kalınıyor. Bu çok önemli çünkü Ordu'nun birçok şeyini değiştiriyor" şeklinde konuştu.

"FINDIK, BAL VE BALIK ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLENECEK"

İklim değişikliği durumunda fındık üretimi başta olmak üzere balıkçılık, bal üretimi ve limanların olumsuz etkileneceğinin altını çizen Türk, şu bilgileri verdi:

"İklim değişikliğinden hangi sektörler etkilenecek, en başta tarım sektörü. Bu durum Ordu'yu neden bu kadar ilgilendiriyor. Çünkü Ordu'nun ana geçim kaynağı fındık. Fındık 10 santigrat ve 31 santigrat arasında derecede üretilen bir ürün. Eğer 10 santigratın altına düşerse veya sıcaklık 30 santigratın üstüne çıkarsa ürün üretilemiyor. Bahsettiğimiz bu 5 santigratlık artış hava sıcaklığının 35-37 derecelere gelmesi anlamına geliyor ve bu ürün desenini değiştirecek. Ürün desenine tehdit eden bir durum var. Öte yandan balıkçılık sektörü de iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek. Hava sıcaklığının artması demek Karadeniz'de suyun sıcaklığının artması anlamına gelir ve balıkların kuzeye kaçmasına yol açar. Bal üretimi de sıcaklıkların artmasından olumsuz etkilenecek bir diğer sektör. Tarım ve hayvancılıkta önümüzdeki 50 yıllık projeksiyonda iklim değişikliği fındık, bal ve balık üretimini doğrudan etkiliyor. Sel baskınlarının artması ve deniz seviyesindeki azalma ve artmalarda havalimanı, limanlar ve karayollarını doğrudan etkiliyor."

"GÖÇ DÜZENSİZLİĞİ YAŞANABİLİR"

2050 yılında Doğu Karadeniz'in ve Ordu'nun su bakımından kendine yeten bir durumda olacağını ancak bu durumun göçlere yol açabileceğini belirten Türk, "2050 yılında Doğu Karadeniz su bakımından kendine yeten bir durumda olacak. Bu göçü ortaya çıkartır. Bu sebeple su ve suyun planlanması çok önemli. Şimdiden suyu yönetmek önem arz ediyor. Bu gelecek için çok önemli" ifadelerini kullandı.

(Metin Akyürek/İHA)

Karadeniz'in iklimi değişiyor
Karadeniz'in iklimi değişiyor

İstanbul Teknik Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Karadeniz, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'in iklimi değişiyor - Son Dakika


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