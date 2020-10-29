Karadeniz'in ilk gıda bankası AtaMarket açıldı - Son Dakika

Karadeniz'in ilk gıda bankası AtaMarket açıldı

SAMSUN - Atakum Belediyesi, Karadeniz'in ilk gıda bankası AtaMarket'i geniş katılımlı bir törenle hizmete açtı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun'da gıda israfını önleyecek ve yoksullukla mücadele edecek olan AtaMarket için hayırseverlerden destek istedi.

Dünyada yaklaşık 60 yıldır uygulanan gıda bankacılığı sisteminin Karadeniz'deki ilk örneği olan Atakum Belediyesi AtaMarket, çok sayıda davetlinin katıldığı törenle Samsun'un Atakum ilçesinde açıldı. Gıda israfını önlemeyi ve yoksullukla mücadele etmeyi hedefleyen AtaMarket'ten ihtiyaç sahibi Atakumlular yararlanacak. Korona virüsü pandemisinin ilk günlerinde Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin ihtiyaç sahibi kent sakinlerine sözünü verdiği AtaMarket, yaklaşık altı ay içerisinde projeden gerçeğe dönüştü.

Raflarında kuru bakliyattan içeceklere, undan peynire, deterjandan çocuk bezine her türlü gıda ve temizlik ürünleri bulunan AtaMarket Gıda Bankası, Samsunlu yardımseverlerin bağışlarını, Atakum'daki ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştıracak. Gıda Bankası'nın yararlanıcıları, AtaMarket'te konumlandırılan kitap ve giyim reyonlarından da ürün alabilecek.

AtaMarket Gıda Bankası'nın esin kaynağının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözü olduğunu vurgulayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet ise buranın Cumhuriyet Bayramı'nda açılması gerekiyordu. 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir.' Bu bizim inancımız ve kültürümüzdür. Biz hem kimsesizlerin kimsesi olacağız hem de komşusu açken tok yatmayanlardan olacağız. Elimiz komşumuzun omzundan ayrılmayacak. Onlara yardım edeceğiz, halini hatırını soracağız. Sosyal devlet anlayışı devletimizin, anayasamızın ve bizim en temel ilkemizdir. Bu zor süreçte büyük ölçüde dayanışma ağını geliştirmemiz gerekiyor. Benim de projelerim var. Burası kültür ve sanat kenti. Öncelikli olarak kültür ve turizm merkezi yapmak isterim ama onu erteliyorum. Sağlıklı, karını doyan, çocuklarının kitaplarını alabilen, ayakları üşümeyen bir toplum oluşturmamız gerekiyor. Başkalarının sorunlarını bilen, takip eden bir toplum oluşturmamız gerekiyor. Komşusunun durumunu sorabilen bir kültürü yeniden tanımlamamız ve hayata geçirmemiz gerekiyor. AtaMarket de onun bir örneği" dedi.

"Birbirimize destek olarak bu süreci atlatacağız"

Herkesin birbirine destek olması gerektiğinin altını çizen Başkan Deveci, şunları söyledi:

"AtaMarket'te hem atamızın ismi var hem de Cumhuriyet'in ilkeleri var. Ayrıca bizim kültürümüzün ve değerlerimizin özü de var. Bu bankaya herkesi yardım etmeye çağırıyorum. Böylece ihtiyaç sahiplerine gıda bankası aracılığı ile yardımda bulunabilirsiniz. Sizler ihtiyacı olan komşularınızı bize gelemezlerse bilgi verin. Dün işleri ve geliri iyi olanın bugün durumu iyi olmayabilir. Onları biz muhtaç etmeyeceğiz. Bu süreci birlikte aşacağız. Birbirimize destek olarak bu süreçte kendimizi yeniden tanımlayacağız. Böylece dayanışmamızı da güçlendireceğiz. İnsana hizmet ve yardım etmek, en temel görevlerden bir tanesidir. Bu dönem de öyle bir dönem. Ben bunun böyle hissedildiğini biliyorum ve toplumumuzdan bunu görebiliyorum. Gıda bankamız pazartesi günü açılacak. Bankamızı inceleyin ve eksikleri görüp, pazartesi gününden itibaren eksikleri bankamıza gönderebilirsiniz."

Açılışın ardından Başkan Deveci ve protokol üyeleri AtaMarket Gıda Bankası'nı inceledi. Açılışa ayrıca CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu katıldı. Bankanın gezilmesinin ardından dışarıda halk oyunu gösterileri yapıldı.

AtaMarket'ten nasıl yararlanılır?

Özgür Bölüşüm Derneği'nin paydaşlığında hizmet vermeye başlayan AtaMarket'ten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi yurttaşlar, başvurularını Atakum Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapabiliyor. Gıda bankacılığından yararlanabilme kriterlerine sahip olan yurttaşlara müdürlük bünyesinde kurulan komisyon tarafından hak sahipliği ve alışveriş limiti tanımlanıyor. Sadece AtaMarket'te kullanılabilen AtaKart sistemine dahil olan ihtiyaç sahipleri, diledikleri zaman AtaMarket Gıda Bankası'na gidebiliyor. Raflarda yer alan ürünlerden belirli limitler dahilinde alışverişlerini gerçekleştirdikten sonra AtaKartlarındaki limiti kullanarak ödeme yapabiliyor.