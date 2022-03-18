Karadeniz'in ilk "otomatik vale sistemli" otoparkı, araçları el değmeden park ediyor - Son Dakika

Trabzon'da hizmete açılan tam otomatik katlı otoparkta araçların park edilme işlemi, otomatik vale sistemi ile insansız bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesince Ortahisar ilçesindeki Yavuz Selim Bulvarı'nda yapımı tamamlanan 310 araçlık tam otomatik katlı otopark yaklaşık 3 aydır hizmet veriyor.

Türkiye'nin 5'inci, Karadeniz Bölgesi'nin de ilk tam otomatik katlı otoparkı olduğu belirtilen işletme, araçların park etme işleminin insansız şekilde gerçekleştirildiği "otomatik vale sistemi" ile dikkati çekiyor.

Otoparka gelen sürücüler, girişte aldıkları elektronik kartın ardından park kabinine yönlendiriliyor. Sürücünün aracından inmesinin ve kabinden çıkmasının ardından devreye giren otomatik vale sistemi, aracı asansörle boş bir alana yerleştiriyor. Tüm bu aşamaların kontrol edildiği ve izlendiği sistem içerisinde 42 kamera ve sensör bulunuyor. Güvenlik önlemi nedeniyle, sürücü kabinden dışarı çıkmadan ve kapı kapatılmadan aracı kaldıracak asansör hareket etmiyor.

Aracını almaya gelen sürücüye girişte verilen elektronik kartı cihaza okutmasının ardından aynı sistemle aracı teslim ediliyor.

Sistem sayesinde hem araç sahipleri zaman kaybetmeden park yeri buluyor hem de boş alanlar en etkili şekilde kullanılıyor.

"Bize de çok enteresan gelen güzel bir otopark oluşturduk"

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, Trabzon'un en önemli ihtiyaçlarından birinin otopark olduğunu, bu nedenle kentin çeşitli bölgelerinde birçok otopark yaptıklarını söyledi.

Bu işletmenin Türkiye'de 5'inci, Karadeniz Bölgesi'nde de ilk ve tek olduğuna dikkati çeken Zorluoğlu, "Aracınızı götürüp bırakıyorsunuz, herhangi bir şoförle değil, sistem alıyor, kendisi yerleştiriyor. Aynı usulle aracınıza ihtiyacınız olduğunda sistem getirip size teslim ediyor. İnsan faktörünün minimize edildiği daha çok otomasyon sistemlerinin, teknolojinin kullanıldığı, bize de çok enteresan gelen güzel bir otopark oluşturduk." diye konuştu.

Zorluoğlu, otoparkın faaliyete girmesiyle park sorununun bir nebze de olsa hafiflediğini kaydetti.

"Uzay mekiğinde ya da Japonya'da mıyız, film setinde miyiz diyenler var"

Otopark görevlisi Osman Kaya ise yaklaşık 3 ayda 3-4 bin araca hizmet verdiklerini aktardı.

Müşterilerin zaman zaman şaşkınlık yaşadığını ifade eden Kaya, "Vatandaşlarla ilginç diyaloglar oluyor. Hayranlıkla izleyenler var, 'Uzay mekiğinde ya da Japonya'da mıyız, film setinde miyiz?' diyenler var. İnsanlarımız şaşırıyor. Böyle bir şey Trabzon'a layıktı. Güzel oldu." dedi.

Sürücü indikten sonra araca başka kimsenin binmediğini dile getiren Kaya, Kovid-19 salgını döneminde bunun avantaj olduğunu, ayrıca araca kimse ulaşamadığı için içerisindeki özel eşyaların da korunduğunu söyledi.

Sürücüler de memnun

Müşterilerden Abdurrahman Eroğlu, kolay giriş ve çıkışı nedeniyle otoparkın çok kullanışlı ve güvenli olduğunu belirterek "Devamlı buraya geliyorum. Daha önce görmemiştim. Avrupa'da yaşamıştım ve orada genelde özel evlerde vardı. Böylesine rastlamamıştım. Burada da ilk defa gördüm. Çok da güzel olmuş, hoşuma gitti. Herkese de tavsiye edelim." ifadesini kullandı.

Selim Bülbülkaya da İstanbul'dan iş için Trabzon'a geldiğini aktararak "Otoparkı kullandık, müthiş. Çok kolay, çok basit, çok güvenli. Arabamızı bıraktık, çıktık. Sonra paramızı ödedik, arabamız geldi. Kim getirdiyse bu hizmeti eline koluna sağlık. İlk defa kullanıyorum. Bayağı da bir şok yaşadık, şaşırdım." diye konuştu.