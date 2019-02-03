Karadeniz'in İncisi" Akçakoca'da Sıcak Hava
1 saat önce
"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve sahillere akın etti.
" Batı Karadeniz
'in İncisi" olarak bilinen Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve sahillere akın etti.
Yaklaşık 38 kilometrelik sahil bandı bulunan ve 3 adet Mavi Bayraklı
plaja sahip olan önemli turizm ilçesi Akçakoca'da, hava sıcaklığının 20 dereceye kadar yükselmesi nedeniyle vatandaşlar park ve sahilleri doldurdu.
Sahillerde dolaşan bazı vatandaşlar martıları beslerken, bazı vatandaşlar da sıcak havanın tadını çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:46 Kaynak: AA
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