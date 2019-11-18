Son Dakika Haberleri: Karadeniz'in incisi 'Gölyazı' güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor
Son Dakika Kültür Sanat Karadeniz'in incisi 'Gölyazı' güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor - Son Dakika

Karadeniz'in incisi 'Gölyazı' güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor

6 saat önce

Karadeniz'in incisi 'Gölyazı' güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor 203 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan 'Gölyazı' havadan görüntülendiSAMSUN - Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölyazı, gölleri, menderesleri ve yeşil alanları ile insanların ilgisini çekiyor.

Karadeniz'in incisi 'Gölyazı' güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor

203 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan 'Gölyazı' havadan görüntülendi

SAMSUN - Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölyazı, gölleri, menderesleri ve yeşil alanları ile insanların ilgisini çekiyor. İnsanlara doğa ile iç içe olma fırsatı sunan Gölyazı, 203 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Samsun Terme ilçesinde bulunan Gölyazı, Milli Parklar Müdürlüğü tarafından "Yaban Hayatı Koruma Sahası" ilan edildi. Gölyazı, doğal kanallarla birbirine bağlı olan Akgöl, Simenit ve Silindir göllerini içerisinde barındırıyor. Terme'ye 20 kilometre uzaklıkta olan Simenit ve Akgöl, doğal güzelliği ile hayran bırakıyor.

Simenit Gölü çoğunlukla 1 buçuk - 2 metre derinlikte olup dibi lığ denilen bir çamurla kaplı. Yer yer derin bölümleri de olan gölün doğu kısmı ise tamamen sazlıklardan oluşuyor. Ayrıca gölün içerisinde ağaçlarla kaplı bir de ada bulunuyor.

Simenit Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlar burada balık tutarak vakitlerini geçiyor. Göl içerisinde turna, aynalı, sazan, kefal türlerinde balıklar çıkıyor. Ayrıca Gölyazı göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle 203 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Vatandaşlar, bu doğal turizm alanını her mevsimde ayrı bir güzel olduğunu, bölgenin canlanması için daha iyi tanıtım yapılması ve hizmetlerin gelişmesi gerektiğini belirttiler.

Karadeniz'in incisi 'Gölyazı' güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor

Karadeniz, Gölyazı, Samsun, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
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