Son Dakika Haberleri: "Karadeniz'in incisi"nde dip temizliği yapıldı
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"Karadeniz'in incisi"nde dip temizliği yapıldı

2 saat önce

"Karadeniz'in incisi" Bartın'ın Amasra ilçesinde yapılan sahil ve deniz dibi temizliği sırasında denizden çok sayıda otomobil lastiğiyle çeşitli atık çıkartıldı.

Karadeniz, Bartın, Amasra, Güncel
" Karadeniz'in incisi" Bartın'ın Amasra ilçesinde yapılan sahil ve deniz dibi temizliği sırasında denizden çok sayıda otomobil lastiğiyle çeşitli atık çıkartıldı.
Denizlerin ve su kaynaklarının koruma altına alınması amacıyla sürdürülen "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Amasra Büyük Liman mevkisinde, 4 dalgıç ekibiyle atık malzeme toplama çalışması gerçekleştirdi.
Ellerinde file çuvallarla denize dalan ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda çok sayıda araç lastiğinin yanı sıra, elektrik süpürgesi, pet şişe, naylon poşet, cam, misina ağının da aralarında bulunduğu 10 çuval atık malzeme çıkarttı.
Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar ile 40 öğrencinin katılımıyla sahilde temizlik yapıldı.
Temizlik çalışmalarında denizden çıkarılan atıklar, Amasra Belediyesi çöp araçlarıyla katı atık alanına taşındı.
Amaç çevre temizliği hassasiyeti oluşturmak
Bartın Valisi Sinan Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasra'da, sahil ve deniz dibi temizliği yaptıklarını söyledi.
Etkinlikle vatandaşlarda çevre bilinci oluşmasını amaçladıklarını ve herkesten çevre temizliğine hassasiyet göstermelerini istediklerini ifade eden Güner, şöyle konuştu:
"Bu sularımızı, çevrelerimizi temiz tutmamız, modern çağın gereğidir. Biz bunu desteklemek ve farkındalığı arttırmak için buradayız. Bu birkaç saatlik bir faaliyet değil, insanın yaşam tarzıdır. Aldığı eğitimdir, çevre kültürü, hayat tarzıdır. İnsan elindeki bir kağıt parçasını ki artık çöp ifadesinden de uzak durmaya çalışıyoruz, sıfır atık projesiyle hiçbir şeyin atık olmadığını, değersiz olmadığını, her şeyin tekrar kullanılabileceğini, enerjiye, ekonomiye katkı sağlayacağını da vurgulamak istiyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:42 Kaynak: AA
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