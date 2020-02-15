Karadeniz'in kardan kapanan yollarını açıyorlar - Son Dakika

Karadeniz'in dağlık ve engebeli coğrafyasında karla mücadele çalışması yapan Giresun İl Özel İdaresi ekipleri, binlerce kilometrelik yol ağında ulaşımın sağlanması için 24 saat mücadele veriyor.

Coğrafyası nedeniyle yerleşim alanlarında dağınık bir yapıya sahip olan Giresun'da, rakımı 500 metre üzerinde olan köylerde kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaşıyor.

Yağış nedeniyle kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için adeta zamanla yarışan ekipler, geniş yol ağında fedakarlık göstererek çalışıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorumluluk alanlarında 549 köy bulunduğunu belirterek, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını en fazla 3 gün içerisinde açma kapasitesine sahip olduklarını vurguladı.

Meteorolojik uyarıların çalışmaların etkinliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Taşkın, "Bizim için önceden uyarı olması çok önemli. Akaryakıt, zincir, lastik ve araç bakımlarını yaparak tüm yollara müdahale ediyoruz." ifadesini kullandı.

Arazilerde tecrübeli personelleriyle 24 saat çalışma gerçekleştirdiklerine işaret eden Taşkın, şunları kaydetti:

"En son kar yağdığında 5 gün içerisinde yaklaşık 10 bin kilometre kar mücadelesi yaptık, 120 ton akaryakıt harcadık. Çok büyük yol ağımız var. Herkes kendi arazisine ev yapmak istiyor, dolayısıyla her köyde çok ciddi yol ağı oluşuyor. Biz bu şartlara alıştık. Bunların hepsine ulaşıyoruz. Herkes aynı anda sahaya çıkıyor, operatörler kısa süreli dinleniyor. Şartlar zor, bazı yerlerde yol görünmüyor ama operatörlerin tecrübeleriyle sağlıklı şekilde yollar açılıyor."

Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşmadan müdahale

Taşkın, kar kalınlığının artmadan yollara müdahale edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bir greyderin açabileceği yükseklik 50 santimetre. Bu rakam aşıldığında her greyderin peşine kepçe götürmek zorunda kalabiliriz. Biz bunları zamanla tecrübe ettiğimiz için hemen müdahale ediyoruz." diye konuştu.

"Vatandaşlar çığ uyarılarına uysun"

Kar yağışı sonrası bazı bölgelerde çığ riski oluştuğuna değinen Taşkın, bu gibi yerlerde uyarı levhalarının olduğunu belirterek, "Özellikle vatandaşların bunu dikkate almalarını istiyoruz. Bir süre önce kar yağdığında Erimez-Kulakkaya yayla yolunu trafiğe kapattık. Sebebi ise çığ tehlikesi. Küçük de bir çığ oldu, gerekli uyarıları yapıyoruz, vatandaşlar da uysun istiyoruz." dedi.

Yol açma çalışmalarında görev alan kepçe operatörü Reşat Şahin ise kış mevsiminde verdikleri mücadeleyi gece gündüz sürdürdüklerini ifade etti.

İnsanların mağduriyet yaşamamaları için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Şahin, "Okul güzergahlarına ve hasta vatandaşlara ulaşılmasına öncelik veriyoruz. Soğuk ve çetin bir coğrafyadayız, kar kalınlığı da bu yıl fazla oldu ancak sürekli yolları açık tutuyoruz. Vatanımız ve milletimiz için her türlü zorluğa hazırız." ifadesini kullandı.

Greyder operatörü Yusuf Vural da bölgede kar yağışının başladığı andan itibaren sahada görev aldıklarını söyledi.

Yol açma çalışmalarında karla mücadelenin zor olduğuna işaret eden Vural, "Gece zor şartlarda çalışıyoruz. Kar üzerinde iş makineleri çok kayıyor ve kullanmak zor. Zincirler bizim güvenliğimiz oluyor. Karadeniz şartları belli, yollar dar, engebeli. Rampalarda sıkıntı çekiyoruz, bazen zincir de olsa araç kayıyor. Çok dikkatli çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.