Üye Girişi
Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber - Son Dakika

Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber

13.09.2021 16:50
Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Karadeniz'de bu sezon oldukça az çıkan palamut, birkaç gündür eskiye nazaran daha fazla çıkmaya başladı.

SAMSUN (İHA) – Karadeniz'de bu sezon oldukça az çıkan palamut, birkaç gündür eskiye nazaran daha fazla çıkmaya başladı.

1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar istavrit, mezgit ve barbun haricinde umduklarını bulamamışlardı. Gözünü hamsi ve palamuda diken balıkçılar son 2 gündür sevindiren haberler almaya başladı. Balıkçılar kaptanlardan gelen haberlere göre palamutta bolluk yaşanacağına dikkat çekti. Öte yandan sezon başında 200-300 gramlık palamudun tanesi 20-25 TL arasında satılırken, şu anda ise yarım kiloluk palamutlar 15 ile 20 TL arasında satılıyor.

"2 gündür palamut çıkmaya başladı"

Son günlerde denizden bol miktarda palamut çıktığını ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Bu sene palamut yok diyorduk ama 2 günden beri palamut çıkmaya başladı. İnşallah bu sene hem palamut hem hamsi hem de çinakop bol olur. Karadeniz'de bu sene balık bol görünüyor. İnşallah fiyatlar daha da aşağılara düşer. Sezonun başında 200-300 gramlık palamutların tanesi 20-25 TL'den satılıyordu. Şu anda ise yarım kiloluk palamutlar tane 15 TL'den satılıyor. Palamutlar biraz daha büyür ve bollaşırsa kiloluk palamutlar 10 TL'den satılır. Yağmurlar gelirse palamut ve hamsinin bollaşacağını düşünüyoruz. Temennimiz garibanın kıyması diye nitelendirdiğimiz hamsi ve palamudun bolca çıkması" dedi.

"Yarım kiloluk palamutlar 10-15 TL'ye satılacak"

Bugün itibarıyla Karadeniz'de bolca palamut yakalandığına dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse ise "Eylül ayının başında palamut yok denecek kadar azdı. Az da olsa 200-300 gramlık palamutlar 20 TL'den satılıyordu. Şu anda palamutlar yarım kiloluk oldu. 15-20 TL'ye yarım kiloluk palamutlar satılıyor. Kayıklardan sevindirici haberler geldi. Bugün bolca palamut tutulmuş. Yarın yarım kiloluk palamutlar 10-15 TL arasında satılacak. Diğer balıklardan mezgit, barbun kilo 15 TL, istavrit kilo 8 TL, hamsi kilo 20 TL ve sazanın kilosu 15 TL olarak satılıyor. Fiyatlar gayet uygun" diye konuştu.

Samsunlu vatandaşlar bu günlerde en çok kilosu 8 TL olan istavrit ve kilosu 15 TL olan mezgide ilgi gösteriyor. - SAMSUN

Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber
Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber
Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber
Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber
Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber
Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber
Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber

Türk Lirası, Karadeniz, Aydın, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Binanın çatısında çıkan yangında 100 güvercin telef oldu 18:16 Binanın çatısında çıkan yangında 100 güvercin telef oldu Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor 18:01 Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü 17:49 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü
Kazada ölen Buğra'nın 5 ay önce de ağabeyi trafik kazasında yaşamını yitirmiş 17:36 Kazada ölen Buğra'nın 5 ay önce de ağabeyi trafik kazasında yaşamını yitirmiş Emre Belözoğlu, yorumculuğa başlıyor! Artık Exxen'de 17:13 Emre Belözoğlu, yorumculuğa başlıyor! Artık Exxen'de Ağaçlık alanda bulunan cesedin sağ ayağındaki derin yara izi dikkat çekti 17:08 Ağaçlık alanda bulunan cesedin sağ ayağındaki derin yara izi dikkat çekti
İş bırakan müteahhitlerden yeni açıklama: Sonuç alamazsak 600 bin kişiyi işten çıkartacağız 16:36 İş bırakan müteahhitlerden yeni açıklama: Sonuç alamazsak 600 bin kişiyi işten çıkartacağız Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı 15:48 Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı

Son Dakika Haberleri
18:15 Binanın çatısında çıkan yangında 100 güvercin telef oldu
18:09 Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı
18:01 Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor
17:53 Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi
17:48 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü
17:20 Son dakika: Altının kilogramı 485 bin 400 liraya çıktı
17:16 Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
17:12 Emre Belözoğlu, yorumculuğa başlıyor! Artık Exxen'de
17:08 Taraftarın hasreti bitiyor! Galatasaray, 124 gün sonra kendi sahasında top koşturacak
16:48 Yıldıray Baştürk, Dortmund-Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu: Batshuayi, Ghezzal ve Pjanic'ten çekiniyorlar
Cristiano Ronaldo'dan CZN Burak'a teklif! Ortak oluyorlar Cristiano Ronaldo'dan CZN Burak'a teklif! Ortak oluyorlar         
18:17
Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı         
18:09
Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi         
17:54
Fındık üreticileri, fındıklarını satabilmek için TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu Fındık üreticileri, fındıklarını satabilmek için TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu         
17:37
Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı         
17:17
CHP'li Yıldırım Kaya'dan yüz yüze eğitim ile tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin CHP'li Yıldırım Kaya'dan yüz yüze eğitim ile tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin         
17:10
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi         
16:47
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yaptı: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yaptı: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey         
16:09
Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı         
15:32
Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi         
15:24
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi         
14:42
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir         
14:33
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi         
14:24
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi         
14:05
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 18:23:54. #1.12#
SON DAKİKA: Karadeniz'in nazlı balığı palamuttan iyi haber - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement