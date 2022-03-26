Karadeniz'in parça parça yutuyorEvi yıkılma tehlikesinde olan vatandaştan çuval önlemi - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz'in parça parça yutuyorEvi yıkılma tehlikesinde olan vatandaştan çuval önlemi

26.03.2022 11:27

- Karadeniz'in parça parça yutuyor Evi yıkılma tehlikesinde olan vatandaştan çuval önlemi Sakarya'nın Karasu ilçesi sahil kesiminde büyük tahribata sebep olan ve sahili tehdit eden kıyı erozyonuna karşı Ali Çubuk isimli vatandaş, evinin önüne kum çuvalları koyarak önlem almaya çalıştı.

- Karadeniz'in parça parça yutuyor

Evi yıkılma tehlikesinde olan vatandaştan çuval önlemi

SAKARYA - Sakarya'nın Kara su ilçesi sahil kesiminde büyük tahribata sebep olan ve sahili tehdit eden kıyı erozyonuna karşı Ali Çubuk isimli vatandaş, evinin önüne kum çuvalları koyarak önlem almaya çalıştı.

Karasu sahilinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bir evin arsasını ve bahçe duvarlarını denizle buluşturdu. İki aydan fazla süredir Karasu sahili Akkum mevkiinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bölgede bulunan evler için tehdit oluştururken, kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. Tehlike oluşturan erozyon, hava şartlarının normale dönmesi ve hırçın dalgaların sakinleşmesiyle yavaşlarken deniz, karadan yaklaşık 30 metre geriye çekildi. Durumu fırsat bilen Ali Çabuk isimli vatandaş ise evinin önüne kum çuvalları koyarak kendince önlem almaya çalıştı. Dalgaların tekrardan hırçınlaşması düşüncesiyle tedirgin olan vatandaşlar da ev ve arsalarının sular altında kalmaması için yetkililerden yardım istedi.

"Elimden geldiğince evimi kurtarmaya çalışıyorum"

Yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan evin sahibi Ali Çabuk, "Belediyemiz ve devletimizin yeterince sorunu var. Ben kendi kendime kumlarla, torbalarla elimden geldiğince evimi kurtarmaya çalışıyorum bir vatandaş olarak. Ama kadere de karşı gelemem doğayla baş edemem nereye kadar gider bilemiyorum ama evimin altına kadar geldi en sonun da sanki durmuş gibi oldu. Ankara'dan gelen heyette bu ayın sonundan itibaren deniz durduğu takdirde denizin içerisine taşları koyacaklarını söylediler ve bende bu sevindirici haberi Karasu halkına duyurmuş olayım. Allah verdi, Allah alır ama tehlike daha büyük durumlara geldiği zamanda tabi ki burayı terk etmek zorunda kalırsam terk edeceğim ama şuanda böyle bir ihtimal görmüyorum" dedi.

"Buraya gelenler kumsalı için geliyor"

Karasu sahil esnaflarından Aziz Çabuk ise, "Buradaki erozyonun bize de çok büyük etkileri çok oldu. Çünkü Karasu, sahiliyle, kumsalıyla bilinen bir ilçemiz. Buraya gelenler kumsalı için geliyor ama bu kumsalın yok olması bizi hem iş açısından hem de turistlerin gelmesini etkiledi. Ticaretimizi tabi ki zedeliyor. Ulusal kanallarda buranın haberleri çıktı, bizde bu durumdan mustaribiz. Buradaki taşların zamanında yarım bırakılması Akkum dediğimiz mevkiyi çok büyük derecede etkiledi. Gerekli önlemin bir an önce alınmasını talep ediyoruz çünkü yaz sezonu geldi. İnsanlar, şimdi burası hakkında tereddütte iyi haberler çıkmıyor sahil ile ilgili. Bundan yaklaşık 8 sene önce aynı bu şekilde olmuştu ve caddeyi su basmıştı, iş yerlerimize kadar gelmişti. Aynı durumun yaşanmasından korkuyoruz çünkü yaklaşık 20 metre kaldı belediyenin yaptığı projeye, bu projenin zarar görmesini istemiyoruz. Eğer durum devam ederse projenin yanı sıra tüm halkı etkileyecek çünkü burası turistik bir yer, insanların buradan uzaklaşmasını istemiyoruz daha çok gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

Karadeniz'in parça parça yutuyorEvi yıkılma tehlikesinde olan vatandaştan çuval önlemi
Karadeniz'in parça parça yutuyorEvi yıkılma tehlikesinde olan vatandaştan çuval önlemi
Karadeniz'in parça parça yutuyorEvi yıkılma tehlikesinde olan vatandaştan çuval önlemi

YORUMLAR
500
Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu: Ölüm nedenleri araştırılacak Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu: Ölüm nedenleri araştırılacak Rusya, Ukrayna'yı Kalibr füzeleriyle vurdu Rusya, Ukrayna'yı Kalibr füzeleriyle vurdu

Karadeniz, Sakarya, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'in parça parça yutuyorEvi yıkılma tehlikesinde olan vatandaştan çuval önlemi - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Cinnet getiren anne dehşeti: 10 yaşındaki oğlunu yaraladı, elindeki kanlı bıçakla balkona çıktı
11:26 Motokurye, torbacıya öyle bir çelme taktı ki! Polisten kaçamadı
11:21 Milyonluk aracın dört tekerleğini de bıçakla parçalayan zanlı her yerde aranıyor
11:18 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçiş dönemi başladı: İşte otomobil, minibüs, tır, motosikletler için ayrıntılı geçiş ücretleri
11:04 Evlenmeye karar verince tarzını da değiştirdi: Takipçileri yeni tarzı sevdi
10:48 Sıfır otomobilin yanına bile yaklaşılamıyor: Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyat farkı, tam 4 kat!
10:46 Juventus toparlanamıyor: Kulüp aranıyor, futbolcular ifadeye çağrılıyor, golcüler ayrılmak istiyor
10:29 6 yıldır cinsel hayatları yoktu! Genç adam banyoda hamilelik testini bulunca, başına gelenleri anladı
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
10:02 Türkiye dış politikada hangi ülkeye yakın olmalı? Yüzde 52 AB diyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 11:43:57. #1.12#
SON DAKİKA: Karadeniz'in parça parça yutuyorEvi yıkılma tehlikesinde olan vatandaştan çuval önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement