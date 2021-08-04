Karadeniz'in saklı güzelliği Küpkaya Kanyonu doğaseverlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, doğal güzelliği ve farklı olanakları sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçileri cezbediyor.

İlçenin Kardeşler Mahallesi'nde çeşitli sportif aktivitelere olanak tanıyan Küpkaya Kanyonu, akıntılarla şekillenmiş doğal kayalık yapısıyla dikkati çekiyor.

Macera tutkunlarının her dönem ilgi gösterdiği kanyon, özellikle yaz aylarında farklı mekan görmek isteyen yerli ve yabancı turistlere de ev sahipliği yapıyor.

Geçmiş yıllarda, ulusal yayın yapan bir gazete tarafından, "Türkiye'nin en güzel 10 kanyonu" arasında gösterilen Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerine doğal güzelliklerinin yanı sıra yürüyüş, kano ve zipline yapabilecekleri, balık tutup yüzebilecekleri çeşitli aktivite imkanlarını bir arada sunuyor.

"Kanyon adından son yıllarda çok sık bahsettirmeyi başardı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, kanyonun, Karadeniz Bölgesi için yeni sayılabilecek bir turizm çeşidi olduğunu söyledi.

Yeni destinasyonun tanıtılması noktasında çeşitli çalışmalar yapıldığını belirten Toparlak, bu kapsamda Küpkaya Kanyonu'nun adından son yıllarda çok sık bahsettirmeyi başardığını ifade etti.

Toparlak, kanyonun ziyaretçilerine birçok aktivite yapma imkanı sunduğuna dikkati çekerek, "Kanyona gidenler yaklaşık 2 kilometre kanyon vadisi boyunca yürüyüş yapabiliyorlar. Bunun yanı sıra kanyon üzerine kurulan zipline sayesinde de güzel vakit geçirebilirler." dedi.

Salgında normalleşme sürecine geçilmesinin ardından kanyonun çok sık ziyaret edilen alanlar arasında yer aldığını dile getiren Toparlak, doğaya olan ilginin son dönemde hayli arttığının altını çizdi.

Bölgede bulunan işletmeler ziyaretçilere hizmet sunuyor

Kanyon bölgesindeki bir işletmenin sahibi Fadayi Bayram ise Küpkaya Kanyonu'nun salgında normalleşme sürecine geçilmesinin ardından rağbet gören bir yer olduğunu söyledi.

Şehir hayatından bunalan insanların kanyona gelerek aileleri ile vakit geçirdiklerini anlatan Bayram, son zamanlarda bölgeye yabancı turistlerin de ilgisinin arttığını vurguladı.

Bayram, Ege ve İç Anadolu'dan Karadeniz turuna çıkanların mutlaka kanyona uğradıklarını belirtti.

Misafirlerin yöresel ürünlerden hazırlanan yiyeceklerle kahvaltı yapabilecekleri ve balık yiyebilecekleri işletmeler bulunduğuna işaret eden Bayram, ayrıca bölgeye has çeşitli ürünlerin de satışa sunulduğunu dile getirdi.

Bayram, kanyona özellikle çevre illerden çok ilgi olduğunu ifade ederek, gelenlerin doğanın güzelliğinden faydalanıp, zipline ile vakit geçirebildiğini söyledi.

"Buraya hayran kaldık"

Kanyonu gezen Kübra Özgür de özellikle şehir hayatından bunalanlar için kanyonun ayrı bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Sabahtan akşama kadar kanyonda vakit geçirilebileceğini dile getiren Özgür, "Buraya hayran kaldık. Bundan sonra her yıl gelmeyi planlıyoruz." dedi.

Ailesi ile birlikte kanyonu ziyaret eden Yeşim Şahin ise Küpkaya Kanyonu'nu çok beğendiklerini vurguladı.

Kanyonun büyüleyici bir doğal güzelliği olduğunun altını çizen Şahin, Ordu civarına gelenlere mutlaka burayı da görmeleri önerisinde bulundu.

Eskişehir'den gezmek için bölgeye gelen Güner Özer de doğasına hayran kaldığı kanyonda çok keyifli anılar biriktirdiğini ve ilerleyen dönemlerde tekrar gelmek istediğini aktardı.

Melek Kurtul ise kanyonun harika olduğunu ve fırsatı olan herkesin burayı görmesini istediğini söyledi.