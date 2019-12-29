Karadeniz'in sevilen sanatçısı Engin Alptekin İsina Dağı'nda inzivaya çekildi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Karadeniz'in sevilen sanatçısı Engin Alptekin İsina Dağı'nda inzivaya çekildi - Son Dakika Magazin

Karadeniz'in sevilen sanatçısı Engin Alptekin İsina Dağı'nda inzivaya çekildi

6 saat önce

Karadeniz'in sevilen sanatçılarından Engin Alptekin şehir hayatından kaçıp Ardeşen'in İsina Dağında inzivaya çekildi.

Karadeniz'in sevilen sanatçısı Engin Alptekin İsina Dağı'nda inzivaya çekildi, System.String[]

Karadeniz'in sevilen sanatçılarından Engin Alptekin şehir hayatından kaçıp Ardeşen'in İsina Dağında inzivaya çekildi.


30 yıl boyunca İstanbul'da müzik hayatına devam eden 700'e yakın bestesi bulunan Engin Alptekin aniden aldığı bir karar ile memleketi Rize'ye dönerek çocukluğunun geçtiği, İsina dağında hayatına devam etme kararı aldı.


İnsanların karanlık yüzünden kaçtığını belirten Alptekin müzik hayatına İsina Dağında kurduğu barakada devam ediyor.


Tüm ihtiyaçlarını şehre inmeden karşılayan Karadeniz'in sevilen sanatçısı "Çocukluğumdan beri bir müzik aşkı vardı. 30 sene İstanbul'da müzik hayatıma devam ettim. Türkiye'ye birçok eserler kazandırdım. Piyasada birçok eserim okunuyor. Ama zamanla insanların karanlık yüzünden kaçıp dağlara kucak açtım. Daha doğrusu dağlar bana kucak açtı. Bundan sonraki müzik hayatıma dağlarda devam ediyorum. Gece 2 gibi, ben dağlara gidiyorum dedim hemen sabaha uçak biletimi aldım. Geçen sene şubatta bu dağlara geldim. Burada kar vardı. Hiç bir şey yoktu kendi imkanlarımla burayı kurdum. Sağ olsunlar gelen gidenim çok oluyor. Bundan sonraki müzik hayatıma burada devam edeceğim. Geldiğimde 55 lira param vardı. Taksi falan derken 4 lira param kaldı. O 4 lira 2 ay bitmedi. 4 liranın 1 lirası hala cebimde" ifadelerini kullandı. - RİZE

Engin Alptekin, Karadeniz, Ardeşen, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
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