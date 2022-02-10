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Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandı

10.02.2022 19:06

Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandıTRABZON Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar (60), tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti.

Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar (60), tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy mahallesine getirilen Uçar sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Önceki gün hayatını kaybeden sanatçı Uçar'ın cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy mahallesine getirildi. Hamsiköy Cami'nde kılınan öğle namazının ardından kılunan cenaze namazına Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede Uçar'ın eşi Fatma, çocukları Mesut ve Ömer Uçar taziyeleri kabul ederken, kılınan cenaze namazının ardından Sait Uçar, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandı
Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandı
Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandı

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Karadeniz, Sait Uçar, Trabzon, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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