Karadeniz'in tek uzman estetisyen bilirkişisi - Son Dakika
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Karadeniz'in tek uzman estetisyen bilirkişisi

25.05.2022 21:37
Karadeniz'in tek uzman estetisyen bilirkişisi

Karadeniz'in tek uzman estetisyen bilirkişisi Merdiven altı diye tabir edilen estetisyen vakalarına bilirkişilik yapıyorSAMSUN Samsun'da yaşayan 27 yıllık Estetisyen Güzin Cıgalı adliyeye intikal etmiş merdiven altı diye tabir edilen ve olumsuz sonuçlanan estetisyen vakalarına bilirkişilik yapıyor.

Karadeniz'in tek uzman estetisyen bilirkişisi

Merdiven altı diye tabir edilen estetisyen vakalarına bilirkişilik yapıyor

SAMSUN Samsun'da yaşayan 27 yıllık Estetisyen Güzin Cıgalı adliyeye intikal etmiş merdiven altı diye tabir edilen ve olumsuz sonuçlanan estetisyen vakalarına bilirkişilik yapıyor. Bu özelliği ile Karadeniz'de tek olan Güzin Cıgalı, "Uzman doktorların uyguladığı faaliyetleri bizim yapmamız etik kuralların dışındadır. Yetkimiz yoktur" dedi.

Hakim ya da savcıların talebiyle çalışan ve uzmanlık alanına göre mahkemeye bilgi sunan kişilere 'bilirkişi' deniliyor. Samsun'da yaşayan güzellik uzmanı ve eğitimci Güzin Cıgalı ise estetisyenlerin alanına girmediği halde yapılan botoks, dolgu, dövme silme gibi benzeri uygulamaların oluşturduğu olumsuz sonuçlara adliyede bilirkişilik yapıyor. Bu alanda Karadeniz'de tek olan Güzin Cıgalı, cilt doktorlarının uygulamış olduğu işlemleri güzellik uzmanlarının yapmaması gerektiğini söyledi.

"Cilt doktorlarının yaptığını bizim yapmaya yetkimiz yoktur"

Yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi veren Güzin Cıgalı, "Bir uzman doktor, dermatoloji doktoru, plastik cerrahi doktorunun yapacağı faaliyetleri biz yapamıyoruz. Ben 27 senedir bu mesleğin içindeyim. Bizler lazer epilasyon, cilt bakımı, profesyonel makyaj, masaj, manikür, pedikür, kalıcı makyaj, tırnak protez, solaryum vs. gibi işlemleri yapabiliyoruz. Elbette bunlar adliye açısından göründüğü gibi değildir. Cilt doktorlarının uygulamış olduğu lazer peeling, botoks, dermabrazyon, dudak dolgusu, bunun dışında dövme silme gibi faaliyetleri bizim yapmamız etik kuralların dışındadır. Yetkimiz yoktur. Maalesef şuan da sahada hala devam etmekte olan arkadaşlarımız var. Elbette bunun sonucunda adliye acıdan cezası mümkündür. Bir kuaför veya bir güzellik uzmanın botoks, dudak dolgusu yapması veya bir dövme işlemi yapması cildin en alt tabakasına kadar kalıcı hasar bırakmaktadır. Dediğim gibi bizim bu gibi faaliyetleri uygulamamız, eyleme geçirmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla bunun dışına çıkmamızda haksız kazanca girmektedir. Ben Karadeniz Bölgesi'nde tek bilirkişiyim. Gelen dosyalara ve tutanaklara baktığımızda tabii ki anlaşılıyor. Estetik vakalarında birinci derece, ikinci derece yanıkları görmekteyiz. Bizim alanımızın dışına çıkmadan bir güzellik uzmanının yapacağı faaliyetler bellidir. En çok karşılaştığımız vakaların arasında lazer epilasyon geliyor. Bu işlemin minimum veya maksimum ayarlarının eğitim alınmadan yapılamaması olumsuz sonuçlara yol açıyor. İkinci olarak bu cilt bakımında Vapozon dediğimiz uygulamada hasar bırakan sonuçları görüyoruz. Dövme silme, kalıcı makyajda da kalıcı izler olduğunu görüyoruz" dedi.

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Karadeniz'in tek uzman estetisyen bilirkişisi Karadeniz'in tek uzman estetisyen bilirkişisi
Kaynak: İHA

Karadeniz, Samsun, Hakim, Dövme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'in tek uzman estetisyen bilirkişisi - Son Dakika


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