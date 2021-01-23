Karadeniz'in ünlü lezzeti 'kuymak' donduruldu, dünyaya satılıyor - Son Dakika

Karadeniz'in ünlü lezzeti 'kuymak' donduruldu, dünyaya satılıyor

23.01.2021 08:00
Karadeniz'in ünlü lezzeti 'kuymak' donduruldu, dünyaya satılıyor, System.String[]

KARADENİZ mutfağının önemli lezzetlerinden 'mıhlama' olarak da bilinen 'kuymak', girişimci Murat Onur tarafından dondurulmuş ürün haline dönüştürüldü.

KARADENİZ mutfağının önemli lezzetlerinden 'mıhlama' olarak da bilinen 'kuymak', girişimci Murat Onur tarafından dondurulmuş ürün haline dönüştürüldü. Kuymak, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya gönderiliyor.

Trabzon'da üretilen mısır unu, tereyağı ve kolot peyniri kullanılarak hazırlanan 'mıhlama' olarak da bilinen 'Kuymak' dondurulmuş gıdalar arasındaki yerini aldı. Trabzonlu girişimci Murat Onur, 5 yıl boyunca yaptığı araştırmalar sonucunda Karadeniz'in meşhur lezzeti kuymağı dondurulmuş halde paketledi. Tavada 4 dakikada, mikrodalgada ise 2 dakikada pişirilerek servis edilebilen, kuymak yurt dışına ihraç edilmeye başlandı. Kuymak, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya gönderiliyor.

'2 BİN KİŞİYE TATTIRARAK DOĞRU LEZZETİ BULDUK'Hiçbir katkı maddesi kullanmadan yöreye has malzeme kullanarak beş yıllık bir çalışmadan sonra böyle bir ürünü yaptıklarını belirten Murat Onur, "Dünyada bir ilk olan dondurulmuş kuymak üretmeye başladık. Bütün dünyada Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da ve Türkiye'deki bütün illerde ürünlerimiz var. Kuymak Karadeniz'iz güzel bir lezzetidir. Yapımı oldukça zor olan bir üründür. Biz bu ürünü hazırlarken bütün yerel mamulleri toplayarak ve hiçbir katkı ve koruyucu kullanmadan dondurulmuş olarak yapıyoruz. Tavada 4 dakikada, mikrodalgada 2 dakikada pişiriliyor. Kuymak yalnız tavada değil, her yerde olması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Kuymaktan tost ve pizza yaptık. Trabzon'un özel yemeğini herkes gibi çok koruyarak ürettik. 2 bin kişiye tattırarak doğru lezzeti bulduk" dedi.'KAŞIĞI VURDUN MU 1 METRE UZAYACAK'

Kentte şarküteri işleten Ömer Güney de, "Kuymak Trabzon'da Trabzonspor gibidir, vazgeçilmezdir. Kaybetmeyeceğimiz değerlerimizden bir tanesidir. Sabah kahvaltılarında ve günün her öğününde yiyeceğimiz yöresel ürünümüzdür. Kuymağa kaşığı vurduğunuz zaman 1 metre uzayacak. Önemli olan kuymağın kıvamını tutturabilmek ve Trabzon'u içine katabilmektir" ifadelerini kullandı.


Karadeniz'in ünlü lezzeti 'kuymak' donduruldu, dünyaya satılıyor
Karadeniz'in ünlü lezzeti 'kuymak' donduruldu, dünyaya satılıyor
Karadeniz'in ünlü lezzeti 'kuymak' donduruldu, dünyaya satılıyor
Karadeniz'in ünlü lezzeti 'kuymak' donduruldu, dünyaya satılıyor
Karadeniz'in ünlü lezzeti 'kuymak' donduruldu, dünyaya satılıyor
Karadeniz'in ünlü lezzeti 'kuymak' donduruldu, dünyaya satılıyor
Karadeniz'in ünlü lezzeti 'kuymak' donduruldu, dünyaya satılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Karadeniz, Trabzon, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'in ünlü lezzeti 'kuymak' donduruldu, dünyaya satılıyor - Son Dakika


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