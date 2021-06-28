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Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika

Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

28.06.2021 13:12

Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı Mitolojik hikayeleri ile ön plana çıkan Giresun Adası, Covid-19 yasakları sonrası normalleşmeyle birlikte ziyaretçilerini ağırlıyor Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Giresun Adası,...

Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Mitolojik hikayeleri ile ön plana çıkan Giresun Adası, Covid-19 yasakları sonrası normalleşmeyle birlikte ziyaretçilerini ağırlıyor

GİRESUN - Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Giresun Adası, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan kısıtlamalar sonrasında ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.

Amazon kadınları, Herkül'ün altın postu aramak için adaya gelmesi gibi mitolojik hikayelere konu olmasıyla bilinen ve aynı zamanda çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapan Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası olan Giresun Adası'na pandemi sonrası yeniden tekne turları düzenleniyor.

Giresun Adası'na Altın Post gezi teknesiyle düzenlenen ziyaretlere ada rehberi de eşlik ederek adanın mitolojik yönü anlatılarak gezdiriliyor.

Korona virüs salgını kısıtlamalarının ardından turlara yeniden başladıklarını belirten Giresun Ada Rehberi Emre Aydın, "Pandemi nedeniyle geçen yıl yine gecikmeli olarak kısıtlı ziyaretler yapılmıştı. Bu yıl ise, yasakların kalmasının ardından yine pandemi koşulları dikkate alınarak ada turuna başladık. Ziyaretçiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Doğu Karadeniz'de üzerinde insanların yaşadığı tek ada olan Giresun Adası'na gelenler, Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi, şapel gibi tarihi kalıntıları inceleme imkanı buluyor. Giresun Adası mitolojik hikayelere de konu olmuştur. Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Giresun Adasında karabatak ve martıların yuvaları ile üreme alanları gözlemlenebiliyor. Yaklaşık 40 dönüm alana sahip ada, doğasıyla da dikkati çekiyor" dedi.

Ada ziyaretçileri ise pandemi sonrasında geldikleri adadan çok etkilendiklerini ancak bakımsız bulduklarını ifade ettiler.

Kıyıdan 1,6 km açıkta olan ve tekneyle ulaşılan ada, Karadeniz'de karabatak ve martıların doğal olarak ürediği ve aynı zamanda göçmen kuşların uğrak ve dinlenme yeri olarak biliniyor. Hakkında birçok efsaneler anlatılan, Amazon kadınlarının ve birçok kavmin yaşadığı adada mitolojik çağlara ait birçok kalıntı bulunuyor. Amazon kadınlarının burada yaşadığına ve mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotlar'ın Herkül ile birlikte altın postu aramak için geldiklerine ve 'Aretias, Nesos ve Khalkeritis' isimleriyle anılan adada M.Ö. 2 bin yılından itibaren yerleşimin başladığı sanılıyor. Adada, 2011 yılında başlayan arkeolojik kazılarda kilise kalıntıları, tapınak, iskeletler, şarap fıçıları bulundu. Kazılar sonucunda adanın tarihte bir dini merkez olduğu belirlendi.

Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Giresun Adası, Koronavirüs, Karadeniz, Giresun, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Karadeniz'in yaşanılabilir tek adası yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika


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