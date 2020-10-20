Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat - Son Dakika

Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat

20.10.2020 08:10
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat, System.String[]

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, Fikret Tayfun Kandaz (68), 2 yıl önce bahçesine diktiği halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen ana vatanı Kuzey Amerika olan Aronya meyvesini üretmeyi başardı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, Fikret Tayfun Kandaz (68), 2 yıl önce bahçesine diktiği halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen ana vatanı Kuzey Amerika olan Aronya meyvesini üretmeyi başardı. Kandaz, meyvenin ilk hasadında 500 kilo ürün elde etti.

Akçaabat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde, 2018 yılında fındık bahçesini söken Fikret Tayfun Kandaz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle antioksidan oranı çok yüksek olan Aronya meyvesi fidanı dikti. Halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen ana vatanı Kuzey Amerika olan Aronya meyvesini Karadeniz'de yetişti. Kandaz, hasadına başladığı meyvelerden 500 kilo ürün elde etti. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronyanın üretiminin yaygınlaştırılması planlanıyor.

'ÇOK EMEK VERDİM'Aronya meyvesini eken Fikret Tayfun Kandaz, " Yalova'da tesadüfen bu meyveyle karşılaştım. 50 tane alarak Trabzon'a getirdim. 50 kökü 1600 rakıma kadar çeşitli bölgelere dağıtarak en iyi verim nerede alacağımızı görmek istedim. 2018 yılının mayıs ayında 400 tane fidan alarak buraya diktim. Şu anda 3 yaşını geçtiler. Şu an 500 kiloluk bir verime ulaştım. Trabzon'da bu meyveyi kimse tanımıyordu. Bu meyvenin yapılmış reçeliyle birlikte pastanelere, otellere ve kafelere giderek bedava ürün verdim. Bu meyveyi tanıtmak için çok emek verdim. Ürünümün ilk meyvesini gördüğüm zaman bu meyveyi bu bölgeye kazandırdım diye sevincimden ağladım" dedi.ARONYA (ARONİA MELANOCAPRA) MEYVESİ

Anavatanı Kuzey Amerika olan Aronya, üzümsü bir meyve olup sağlık potansiyeli nedeniyle 1900'lü yılların başlarında Rusya'ya getirilmiş ve yetiştiriciliğine başlanmıştır. Aronya geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile 'süper meyve' olarak adlandırılmaktadır. Odunsu çok yıllık çalı formunda bir bitkidir. Çiçeklenme genellikle mayıs ayında başlar, bu nedenle ilkbahar geç donlarından zarar görmez. Kendine verimlidir, tozlayıcıya ihtiyaç duymaz. Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve flovanoidler içermektedir. Aynı zamanda antioksidanlar, fenoller, minareller ve vitaminler yönünden de zengindir.


Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat

Kuzey Amerika, Karadeniz, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat - Son Dakika

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