Karadeniz insanın ilginç çözümleri bitmiyor...3 günde kıracağı kışlık odununu balta yerine iş makinesinin kepçesi ile kırdı - Son Dakika

Karadeniz insanın ilginç çözümleri bitmiyor...3 günde kıracağı kışlık odununu balta yerine iş makinesinin kepçesi ile kırdı

ARTVİN - Yaşantılarında önlerine çıkan sorunlara karşı geliştirdikleri ilginç çözümler ile meşhur olan Karadeniz insanı yine bir ilginç yönteme imza attı.

Artvin'in Borçka ilçesi Demirciler köyünde kışlık yakacak odun kırmada yeni bir yöntem geliştirildi. Demirciler köyünde yaşayan iş makinesi operatörü Metin Zeytin, ormanlardan çürük ve kurumuş olarak indirilen kışlık yakacak odunları günlerce tek tek balta ile kırmak yerine kullandığı iş makinesinin kepçesinin dişleri ile kısa sürede kırarak yakılacak hale getirdi.

Hem zaman hem de güç harcayarak yapacağı işi kısa sürede bitirdiğini belirten Zeytin, "Ben bunu geçen sene yapmaya başladım. Bu yıl da aynı yöntemi kullandım. Biz senelerdir boşuna uğraşıyormuşuz, yoruluyormuşuz. Makine ile koca koca tomruklar kısa sürede bitti. Kestiklerimizi daha sonra balta ile ufaklıyoruz. 3 günlük işi 30 dakikada bitirdik" dedi.