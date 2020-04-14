Son Dakika › Güncel › Karadeniz İstanbul açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika
Karadeniz İstanbul açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu
42 dakika önce
Karadeniz'de İstanbul Arnavutköy açıklarında 7.03 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karadeniz'de İstanbul Arnavutköy açıklarında 7.03 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karadeniz İstanbul Arnavutköy açıklarında gece saat 02.56'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7.03 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 07:45 Kaynak: İHA
Son Dakika (Özel) Taksim'de yasak sonrası Tom Jerry çizgi film gerçek oldu Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçti Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak