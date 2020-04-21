Karadeniz kentlerini İstanbul'a bağlayan kara yolu en sakin günlerini yaşıyor - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'ndeki kentleri İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Karadeniz'deki illerden, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle her an yoğunluk bulunan D-100 kara yolu, ulaşıma açıldığından bu yana ilk kez bu kadar sessizliğe büründü.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda özellikle Karabük- Bolu il sınırında etkili olan yoğunluk artık görülmüyor.

Sadece izin belgesi bulunan kargo araçları, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği yoldaki yoğunluk yaklaşık yüzde 80 düştü.