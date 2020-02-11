"Karadeniz Kitap Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine altıncı kez açacak

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin organize ettiği, "Karadeniz 6. Kitap Fuarı", Samsun'da kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz 6. Kitap Fuarı, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle açılacak.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 15-23 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ile çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği gerçekleştirilecek. Fuarda ayrıca şair ve yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

Girişi ücretsiz olacak fuar, 23 Şubat'a kadar gezilebilecek.