Karadeniz kıyısında dubayı mayın zannettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz kıyısında dubayı mayın zannettiler

31.03.2022 19:49
Karadeniz kıyısında dubayı mayın zannettiler

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizin içindeki dubayı mayın zanneden vatandaşlar jandarmayı harekete geçirdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizin içindeki dubayı mayın zanneden vatandaşlar jandarmayı harekete geçirdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Plajı'nda denizde yabancı bir cisim gören vatandaşlar hemen jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizde inceleme yaptı. Yapılan incelemede mayın olarak şüphelenilen cismin duba olduğu öğrenildi. Gerçeği öğrenen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

(İHA)

Karadeniz kıyısında dubayı mayın zannettiler

YORUMLAR
500
Ukrayna, Karadeniz'de görülen deniz mayınlarından Rusya'yı sorumlu tuttu: Bizim mayınlarımız değil! Ukrayna, Karadeniz'de görülen deniz mayınlarından Rusya'yı sorumlu tuttu: Bizim mayınlarımız değil! Karadeniz'de Mayın İmha Operasyonu Karadeniz'de Mayın İmha Operasyonu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadeniz kıyısında dubayı mayın zannettiler - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:57 Kadın polisi 100 metre otomobilin kaputunda sürükledi! Korku dolu anlar kayıttaydı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 20:07:35. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz kıyısında dubayı mayın zannettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement