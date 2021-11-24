Karadeniz kültürü "Expo 2020 Dubai"de sergilendi - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen "Expo 2020 Dubai" fuarında fındık ve Karadeniz kültürüne yönelik tanıtım yapıldı.

Karadeniz İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim 2021-31 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen ve "Medeniyetlerin Başlangıç Noktasından Geleceği Yaratmak" temasıyla katılım sağlanan fuarda, Türkiye pavilyonunun açılışının Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açılış günü etkinlikleri kapsamında, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından Türkiye pavilyonunda ziyaretçilere kavrulmuş fındık ikram edildiği aktarılan açıklamada, aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'nin kültürünün de Dubai'ye taşındığı kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nden bir halk oyunları ekibinin Dubai'ye götürülerek horon gösterilerinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, yerel ziyaretçilerden büyük ilgi görerek alkış toplayan gösterilerin Türkiye pavilyonu açılış günü etkinliklerine renk kattığı vurgulandı.

Açıklamada, 31 Mart 2022'de sona erecek Expo 2020 Dubai'de, fındık ve mamulleri sektörü tarafından, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındığın yanı sıra Karadeniz kültürüne yönelik tanıtımlara da devam edileceği kaydedildi.