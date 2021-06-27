Karadeniz kültürü, Uzungöl'de doğadaki müzede tanıtılıyor - Son Dakika

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki Uzungöl'de, turizmci Dursun Ali İnan'ın yaklaşık 30 yılda biriktirdiği yüzlerce eşyanın yanı sıra ağaç köklerinden yaptığı eserlerin sergilendiği müze dikkati çekiyor.

Adını turizm merkezi Uzungöl'den alan mahallede 1974'ten beri otel ve restoran işleten Dursun Ali İnan, bölgede topladığı ağaç köklerinden hayvan figürleri, sandalye, masa, avize ve çeşitli dekoratif eşyalar imal etti.

Koleksiyonerlik belgesi de bulunan 76 yaşındaki İnan, yıllardır tarihi eser niteliğindeki eşyaları da topladı.

İnan'ın yıllar içinde adeta yaşam biçimine dönüşen hobisi sayesinde, ormanlarla çevrili ve önünden dere akan yaklaşık 4 dönüm alanda kurulan "Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi" Eylül 2019'da ziyarete açıldı.

"Tarihimizi unutmamamız lazım"

Dursun Ali İnan, AA muhabirine, antikacılık merakının 1993'te başladığını, önceleri bu noktaya geleceğini düşünmediğini söyledi.

Ağaç köklerini de aynı dönemde toplamaya başladığını ve onlardan çeşitli eşyalar yaptığını anlatan İnan, yıllar içinde ustalaştığını ifade etti.

İnan, ziyaret ettiği her ülke ve şehirde müzeleri, geçmiş yıllarda kullanılan eşyaların satıldığı dükkanları, çarşıları gezdiğini, böylece dünyanın birçok yerinden malzeme topladığını anlattı.

Müzede sergilenen eşyaların yüzde 70'inin Karadeniz Bölgesi'nden topladığını ve bölge kültürünü yansıttığını belirten İnan, şöyle devam etti:

"Burada Karadeniz'de yaşam anlatılıyor. Müzecilik olayına herkesin bakış açısı farklı olabilir ama bunlar benim gözümde canlı tarihtir, bunları iyi düşünmek, görmek lazım. Karadeniz'de geçmişte birçok savaşlar gördük. Bunun için bunları ayakta tutmak, gelecek nesillere bırakmak için uğraşıyorum. Tarihimizi unutmamamız lazım."

Eserlerin, müze açılmadan önce işlettiği otel ve restoranın bazı bölümlerinde uzun yıllar sergilendiğini dile getiren İnan, çeşitli ülkelerden ziyaretçilerin gösterdiği beğeni ve ilgi sayesinde müze açma fikrinin ortaya çıktığını ifade etti.

Müzeyi gezenlerin takdirlerini dile getirdiğini anlatan İnan, "İnançlı bir insanım, bu dünyada Allah bu kadar imkan verdi, ölmez eserler bırakmak istiyorum." diye konuştu.

İnan, farklı ünitelerden oluşan müzede 2 binin üzerinde kayıtlı eser bulunduğunu, bahçesinde ise ağaç köklerinden yaptığı eserler ve taşların sergilendiği söyledi.

"En çok yorulduğum gün, boş kaldığım gündür"

"En çok yorulduğum gün, boş kaldığım gündür." ifadesini kullanan İnan, mutlaka uğraşacak bir şeyler bulduğunu, yaşadığı sürece de buna gayret edeceğini belirtti.

Her zaman yenilikten yana olduğunu, müzecilik alanında da en iyisini, yenisini yapmaya çalıştığını anlatan İnan, "Biz burayı yaptık. Şimdi burada önemli olan, sonradan gelen nesil ne yapacak? Şimdi derdim o. Buraya göre nesil de yetiştirmek zorundayız. Kısa süreli düşünmüyorum. İnsan öldüğü zaman, en azından 100 sene daha yaşaması lazım bana göre. Ben de bir noktada bunun için bu müzeyi yaptım." dedi.

Müzenin bahçesinde yöre mimarisine uygun ahşap ev de bulunduğunu dile getiren İnan, doğduğu evin benzeri olan kültür evinde bölge yaşamının anlatıldığını kaydetti.