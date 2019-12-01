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Karadeniz lezzetleri Bilecik'te

6 saat önce

Bilecik'te "Karadeniz Günleri" kapsamında Yörük Türkmen buluşması gerçekleştirilecek.

Karadeniz lezzetleri Bilecik'te, System.String[]

Bilecik'te "Karadeniz Günleri" kapsamında Yörük Türkmen buluşması gerçekleştirilecek. "Karadeniz Günleri'nin son gününde ise 5 bin kişiye hamsi dağıtılacak.


Karadeniz Konfederasyonunun katkılarıyla Bilecik Karadenizliler Derneği tarafından organize edilen "Karadeniz Günleri" kapsamında Yörük Türkmen buluşması 3-8 Aralık günleri arasında Bilecik'te gerçekleşecek. Yapılacak etkinlik hakkında bilgi veren Karadeniz Konfederasyonu İcra Kurulu Başkanı ve İstanbul Anadolu Yörük Türkmen Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Rüştü Görenli, Bileciklilerin ayağına Karadeniz yöresinin lezzetlerinin getireceklerini söyledi. Açılık günü helva kapanış günü 5 bin kişiye hamsi ikram edeceklerini anlatan Görenli, "Bilecik'te 3 Aralık Salı günü Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar alanında Karadeniz Günleri'ni başlatacağız. Burada Bilecik'te yaşayan hemşehrilerimiz ve Bilecikliler tereyağımızdan tutun köftemize, lahana çorbamızdan hamsili pilavımıza, kömemizden kuymağımıza, Kastamonu sucuk ve pastırmamıza kadar aklınıza ne geliyorsa bulabilecekler. Her akşam yerel sanatçılarımız misafirlerimize yöremize ait müzik konserleri verecek. Horan teperek, Bileciklilere ve burada yaşayan hemşehrilerimize güzel 6 gün geçirmek istiyoruz. Son günde 5 bin kişiye hamsi ikram ederek, kapanış yapacağız. Burada çocuklarımızı unutmadık, onlar için de sürprizlerimiz var" dedi. - BİLECİK

Karadeniz, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:07 Kaynak: İHA
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