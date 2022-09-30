Karadeniz Mahallesi'nde 'Halk Meclisi' toplantısı gerçekleşti

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin, ilçedeki 16 mahallenin tamamında yapmayı planladığı Halk Meclisi Toplantıları, Karadeniz Mahallesi ile başladı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, toplantı öncesi ekibiyle birlikte mahalleyi gezerek, incelemelerde bulundu.

Ardından Karadeniz Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen toplantıya Usta, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, Müftülük, Telekom, PTT, İGDAŞ, İSKİ ve BEDAŞ temsilcileri, muhtar ve mahalle sakinleri katıldı.

VATANDAŞLAR, ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Usta'nın mahallede devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, açılışını yaptığı toplantıda vatandaşlar, görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi. Usta, vatandaşlardan gelen soruları içtenlikle yanıtladı.

Birçok konuda merak ettiklerini doğrudan konunun muhataplarına iletme fırsatı bulan vatandaşlar, birim yetkilileri tarafından ayrıntılı olarak bilgilendirildi. Talepleri, ilgili kurumlarla birlikte en kısa sürede ele alarak, titizlikle çözüme kavuşturacaklarını belirten Usta, toplantıya katılarak duyarlılık gösteren mahalle sakinlerine teşekkür etti.