Karadeniz Mahallesi'nde 'Halk Meclisi' toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz Mahallesi'nde 'Halk Meclisi' toplantısı gerçekleşti

30.09.2022 17:35
Karadeniz Mahallesi'nde 'Halk Meclisi' toplantısı gerçekleşti

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin, ilçedeki 16 mahallenin tamamında yapmayı planladığı Halk Meclisi Toplantıları, Karadeniz Mahallesi ile başladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin, ilçedeki 16 mahallenin tamamında yapmayı planladığı Halk Meclisi Toplantıları, Karadeniz Mahallesi ile başladı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, toplantı öncesi ekibiyle birlikte mahalleyi gezerek, incelemelerde bulundu.

Ardından Karadeniz Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen toplantıya Usta, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, Müftülük, Telekom, PTT, İGDAŞ, İSKİ ve BEDAŞ temsilcileri, muhtar ve mahalle sakinleri katıldı.

VATANDAŞLAR, ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Usta'nın mahallede devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, açılışını yaptığı toplantıda vatandaşlar, görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi. Usta, vatandaşlardan gelen soruları içtenlikle yanıtladı.

Birçok konuda merak ettiklerini doğrudan konunun muhataplarına iletme fırsatı bulan vatandaşlar, birim yetkilileri tarafından ayrıntılı olarak bilgilendirildi. Talepleri, ilgili kurumlarla birlikte en kısa sürede ele alarak, titizlikle çözüme kavuşturacaklarını belirten Usta, toplantıya katılarak duyarlılık gösteren mahalle sakinlerine teşekkür etti.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Karadeniz, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Mahallesi'nde 'Halk Meclisi' toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:34 Putin, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:52 BM'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 23:47:26. #1.12#
SON DAKİKA: Karadeniz Mahallesi'nde 'Halk Meclisi' toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement