Karadeniz, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Karadeniz, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

6 saat önce

Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor.

Karadeniz, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı, System.String[]

Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da gece saatlerinden itibaren, Kuzey ve Orta Ege'de ise yarın akşam etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise rüzgarın 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:52 Kaynak: AA
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