Son Dakika Haberleri: Karadeniz mutfağı Diyarbakır'a taşındı
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Karadeniz mutfağı Diyarbakır'a taşındı

6 saat önce

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde Karadeniz'e ait geleneksel lezzetler sergilenirken, bölgenin müzikleri ve halk oyunları tanıtıldı.

Karadeniz mutfağı Diyarbakır'a taşındı, System.String[]

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde Karadeniz'e ait geleneksel lezzetler sergilenirken, bölgenin müzikleri ve halk oyunları tanıtıldı.


Güneydoğunun en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park AVM'de Karadeniz rüzgarı esti. 'Karadeniz Uşakları' etkinliğinde geleneksel lezzetler sergilenirken, Karadeniz müzikleri ve halk dansları ile çeşitli gösteriler düzenlendi. 15 Aralık'a kadar sürecek etkinliklerde Trabzon'un kuymaklık peynirinden pestiline, ekmeğinden balına ve pekmezine kadar yöresel lezzetler sergilenecek.


Etkinlikte stant açan Nihat Şanlı, Karadeniz'i Diyarbakır'a getirdiklerini belirterek, Diyarbakır'ı coşturacaklarını söyledi. Şanlı, "Şu anda Diyarbakır Ninova Park AVM'deyiz, bizi buraya davet eden AVM yönetimine teşekkür ederiz. 'Karadeniz Uşakları' olarak Karadeniz'i Diyarbakır'a getirdik. Bütün Karadeniz ürünleri ile Diyarbakır'ı coşturmaya geldik. Tatlar yöresel olarak lezzetli olduğu için Trabzon yöresini illerde ve ilçelerde merak ediyorlar. O yüzden bizde 9 yıldır 'Karadeniz Uşakları' etkinliği olarak böyle bir çalışma yönetiyoruz. Sadece Türkiye genelindeki AVM'lerde bulunuyoruz, ürünlerimiz birebir yaylada yöresel ürünlerdir. Farklı tatlar hep olumlu cevaplar alıyoruz. Trabzonlu müşterilerimiz alışverişe geldi hoş sohbetlerde bulunduk, ister istemez yıllardır bu ürünlere hasret kalıyorlar, duygusal anlarımız oldu. Burası ayın 5'inde başladı, 15 Aralık'a kadar devam edecek. Herkesi bekleriz" dedi.


Alışverişe gelen Rahime Yıldırım ise, böyle organizasyonların güzel olduğunu belirterek, Diyarbakır tatlarının da farklı bölgelerde tanıtılması gerektiğini söyledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Karadeniz, Trabzon, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:28 Kaynak: İHA
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