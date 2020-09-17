Karadeniz mutfağını Kahramanmaraş'a taşıdı - Son Dakika

Karadeniz mutfağını Kahramanmaraş'a taşıdı

Karadenizli genç bir kadın, hayalini kurduğu iş yerini açarak yöre mutfağını Kahramanmaraşlılara sundu.

Karadeniz mutfağını Kahramanmaraş'a taşıdı, System.String[]

Karadenizli genç bir kadın, hayalini kurduğu iş yerini açarak yöre mutfağını Kahramanmaraşlılara sundu.

Trabzon'dan Kahramanmaraş'a gelin olarak gelen 25 yaşındaki Tuba Kahraman hayali olan iş yerini açtı ve Kahramanmaraş halkına Karadeniz mutfağını sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraş halkının Karadeniz mutfağına karşı ayrı bir ilgisinin olduğunu söyleyen Kahraman, "Eşimle birlikte üniversitede tanıştık ve evlendik. Kahramanmaraş'a geldikten sonra en büyük hayalim olan iş yerini hizmete açmak için harekete geçtik.Eşim ve ailemin desteğiyle şirin bir kafe haline geldi. Gelen müşteriler burayı çok sevdi. Kahramanmaraşlıların genelinde Karadeniz sevgisi var ve burayı hemen benimsediler. Kahvaltı çeşitleri, pasta çeşitleri ve kuymak tatmak için özellikle yer ayırtıyorlar. Şuana kadar ilgi çok güzel. Karadeniz havasını burada hissetmelerini sağlıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Karadeniz, Trabzon, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 08:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz mutfağını Kahramanmaraş'a taşıdı - Son Dakika Ekonomi

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