Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi - Son Dakika
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Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi

13.01.2021 07:58
Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi

Son dakika haberler... Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi DOGU Karadeniz'de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bahçelerde yakılan anız ateşleri, örtü ve orman yangınlarına neden oluyor.

Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi

DOGU Karadeniz'de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bahçelerde yakılan anız ateşleri, örtü ve orman yangınlarına neden oluyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, "Kırsalda yaşayan vatandaşlar bahçe ve arazilerindeki kesim artıklarını yakarak temizlerken yangınlara zemin oluşturuyor" dedi.

Doğu Karadeniz'de son haftalarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bahçelerde yakılan anız ateşleri örtü ve orman yangınlarına neden oldu. Bölgede bir günde Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu'da 23 farklı noktada yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra belediye itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangınların tamamı söndürüldü. Karadeniz Bölgesi'nde son aylarda azalan yağışlar ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangın riskinin devam ettiğini söyleyen uzmanlar, yeni yangınların oluşmasına fırsat verilmemesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

'GEÇEN YIL DA YAŞAMIŞTIK'KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Doğu Karadeniz'de kısa yangın sezonu olarak bilinen sonbahar ve kış mevsimlerinde yangınların oluştuğunu söyledi. Prof. Dr. Bilgili, "Bölgemiz büyük oranda yapraklı orman zonundan oluşmakta ve sonbaharda yapraklarını dökmektedir. Sonbahar sonu ve kış aylarında dökülen yapraklar özellikle güneyli kuru rüzgarlarla kurutularak yanmaya hazır hale gelmektedir. Geçmiş yıllarda da aynı şeyi yaşamıştık, bu yıl da aynısını yaşıyoruzö dedi.

'YANGIN TEHLİKESİ YÜKSEK'

Meteorolojik tahminlere dayanarak önümüzdeki birkaç gün boyunca yangın tehlikesi oluşabileceğini belirten Prof. Dr. Bilgili, "Havanın ısınmaya başladığını sıcaklığın yükseleceğini ve kuru rüzgarların daha etkili şekilde olacağını görebiliyoruz. Özellikle bugün mevcut tahminler gerçekleşirse yangın tehlikesinin yüksek olabileceğini ve bugünlerde dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayabiliriz. Kırsalda yaşayan vatandaşlar bahçe ve arazilerindeki kesim artıklarını yakarak temizlerken yangınlara zemin oluşturuyor. Zannediyorum önümüzdeki günlerde de bu tür yakmalar sonucunda çıkacak yangınlara şahit olabiliriz" dedi.

Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Doğu Karadeniz, Karadeniz, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi - Son Dakika


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