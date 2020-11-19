Karadeniz ormanlarının geleceğe nefes olması için emek veriyorlar - Son Dakika

Karadeniz ormanlarının geleceğe nefes olması için emek veriyorlar

19.11.2020 11:05

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve orman köylüleri, Karadeniz'in zorlu arazisinde geleceğe daha sağlıklı ormanlar bırakabilmek için büyük emekle çalışıyor.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve orman köylüleri, Karadeniz'in zorlu arazisinde geleceğe daha sağlıklı ormanlar bırakabilmek için büyük emekle çalışıyor.

Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında yer alan Giresun, Ordu ve Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde belirlenen alanlarda fidan dikimi, bakım ve gençleştirme faaliyetleri yürütülüyor.

Orman köylüleri ile yürütülen çalışmalarda fidan dikimi öncesi el veya küçük iş makineleri yardımıyla eğimli dağlık araziler ilmek ilmek işleniyor. Çıplak kalmış araziler fidanla buluşturularak geleceğe nefes oluyor. Dikilen her alandaki fidanların takibi 10 yıl boyunca yapılıyor. Gençleştirme çalışmalarında da uçsuz bucaksız ormanlardaki yaşlı veya kuru ağaçlar tek tek tespit edilip sahadan uzaklaştırılarak yeni fidanların yetişmesine ortam hazırlanıyor.

Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, AA muhabirine, bu çalışmalarla mevcut olan orman varlığının kalitesini daha iyi hale getirmeyi ve ormansız alanları bir an önce ağaçlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Ormanlarda bakım çalışmalarının önemine işaret eden Güneş, "Ormancılık çalışmaları uzun soluklu olup meyvelerini 50-100 yıl sonra veren çalışmalardır. Bu esnada 50 yıl sonrasındaki hedefi yakalamak için mutlaka bakım çalışmaları yapılması gerekiyor." dedi.

Tarım alanlarında budama ve temizlik çalışmaları yapıldığı gibi mutlaka ormanlarda da bakım çalışmaları gerektiğini belirten Güneş, biyolojik ömrü tamamlanmış ağaçların alandan çıkarılarak yeni ağaçların yetişmesinin sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ahmet Güneş, bu yıl kendi sorumluluk sahalarında 1500 hektarlık alanda gençleştirme çalışmaları yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 700 hektarlık alanda, bozuk ormanlık alanlarda rehabilitasyon adını verdiğimiz iyileştirme çalışmaları yaptık. Yaklaşık 10 bin hektarlık sahada da bakım çalışmaları yaptık. Bu yıl yapılan çalışmalar neticesinde 2 milyon fidan toprakla buluştu. Bu işlem her yıl tekrarlanıyor. Bu çalışmalar burada kalmıyor, dikilen fidanların yaklaşık 10 yıl takibi yapılıyor, biyolojik bağımsızlığını elde etmesinden sonra doğal haline bırakılıyor."

Kızılağaca özel çalışma

Karadeniz'de kızılağaçla ilgili de çalışmalarının devam ettiğini aktaran Güneş, "Özellikle çökmüş kızılağaç meşcerelerinde, tekrar sağlıklı orman yapısına kavuşturmak için ciddi manada gençleştirme çalışmaları devam ediyor. Kızılağaç bölgede biraz göz ardı edilmiş." diye konuştu.

Güneş, yapılan tüm çalışmaların orman köylülerine de önemli miktarda gelir sağladığını sözlerine ekledi.

Orman, köy halkının ekmek kapısı

Ormancılık faaliyetleri yürütülen Bulancak ilçesi Bayındır köyünün muhtarı Zeki Gedik, köyün yüzde 80'inin ormandan gelir sağladığını söyledi.

Köy halkının ormanla tamamen iç içe olduğunu anlatan Gedik, "Sadece bizim köye yıllık 2-2,5 milyon lira para giriyor. Bunun içerisinde fidan dikiminden nakliyesine birçok kalem var. Orman, köye katma değer sağlıyor. Zaten nüfusun çoğunluğunun burada kalmasının nedeni de bu, şehre göç yok. Orman köyü olmayan köylerde bu kadar genç nüfusu bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

Gedik, ormanların kesildiğine yönelik bir algı olduğunu belirterek, "Uzaktan bakınca öyle bir algı var ama yaşlı ağaçları kesip yerine yenilerini dikmezseniz bir dönem sonra da kullanamazsınız. Bunlar yenilenmezse oradaki ağaçları da kullanamazsınız, çürür bir işe yaramaz." dedi.

Karadeniz ormanlarının geleceğe nefes olması için emek veriyorlar
Karadeniz ormanlarının geleceğe nefes olması için emek veriyorlar
Karadeniz ormanlarının geleceğe nefes olması için emek veriyorlar
Karadeniz ormanlarının geleceğe nefes olması için emek veriyorlar

Orman Bölge Müdürlüğü, Geleceğe Nefes, Karadeniz, Giresun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz ormanlarının geleceğe nefes olması için emek veriyorlar - Son Dakika


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