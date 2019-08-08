Karadeniz rallisine katılan yatlar Amasra'da



BARTIN'da, Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği'nce düzenlenen 'DADDralli Karadeniz 2019' etkinliği kapsamında, 10 yat Amasra'ya ulaştı.

Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan 9 Haziran'da yola çıkan, Gürcistan'ın Poti Limanı'na kadar uzanacak ve 22 Ağustos'ta İstanbul'da sona erecek 'DADDralli Karadeniz 2019' etkinliğinde yer alan 10 yatın, Amasra Büyük Liman'a demiri atıldı. 'Argonotların izinde, altın postun peşinde' sloganıyla yola çıkanları, Amasra limanında Amasra Yelken Kulübü Kurucu Başkanı Hüseyin Çoban ve kulüp antrenörleri ile sporcular karşıladı. 2 gün kentte demirli kalacak yatlar, ardından rotadaki bir sonraki durak olan Zonguldak Ereğli limanına hareket edecek.

Karadeniz yat rallisinin bu yıl 3'üncüsünü yaptıklarını söyleyen Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği Başkanı ve Filo Komutanı Zafer Türkmen, "Bu yaptığımız rallinin bir konsepti var. Yunan mitolojisinde Argonatlar ve Altın Post peşindeki maceraları anlatır. Milattan önce 1400'lü yıllarda Herkül'ün yanındaki arkadaşlarla bu yolculuğu yaptığı söylenir. Tabi bu bir mitoloji şimdi ise bu modern yatlarla bu yolculuğu yapıyoruz. Yunanistan'ın Volos kentinden çıktık. Amacımız yatçıları Karadeniz'e çıkarmak ve Karadeniz'deki yat turizmini geliştirmektir. Şu anda 4'ü yabancı 10 tekneyle bu geziyi sürdürüyoruz. Ülkemizde sadece Gökova, Kekova, Kaş yok. Karadeniz'de görülmesi gereken birçok liman ve antik şehir var. Önümüzdeki yıl daha fazla yat ile bu gezimize yapacağız" dedi.

Amasra Yelken Kulübü Kurucu Başkanı Hüseyin Çoban ise bu tür etkinliklerin her zaman yapılması gerektiğini belirterek, ortak paydaların bir araya gelmesiyle Karadeniz'i daha iyi tanıtacaklarını inandıklarını söyledi.



- Bartın