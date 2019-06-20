Son Dakika Haberleri: Karadeniz, sağanak sonrası kirlendi
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Karadeniz, sağanak sonrası kirlendi

58 dakika önce

SAMSUN'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle su seviyesi yükselen Mert Irmağı, Karadeniz'e taşıdığı toprak ve balçıkla deniz yüzeyinde kirlilik oluşturdu.

Karadeniz, sağanak sonrası kirlendi, System.String[]
SAMSUN'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle su seviyesi yükselen Mert Irmağı, Karadeniz'e taşıdığı toprak ve balçıkla deniz yüzeyinde kirlilik oluşturdu. 
Samsun'da aralıklarla etkili olan sağanak yağış, Mert Irmağı'nın su seviyesini yükseltti. Irmağın sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Irmak ve deniz yüzeyinde kirlilik oluştu. Kentte yağışların birkaç gün daha süreceği belirtilerek, vatandaşların sel ve heyelanlara karşı dikkatli olmaları istendi.  


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:43 Kaynak: DHA
Samsun, Karadeniz, Güncel
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