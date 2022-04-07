Karadeniz sahil bağlantı yolu alternatif güzergahtan veriliyor - Son Dakika
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Karadeniz sahil bağlantı yolu alternatif güzergahtan veriliyor

07.04.2022 15:25

Karadeniz sahil bağlantı yolu alternatif güzergahtan veriliyor Bölgede çalışmalar hava durumuna göre yapılacak Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol, sağanak yağış sonrasında geçtiğimiz gün tamamen çöktü.

Karadeniz sahil bağlantı yolu alternatif güzergahtan veriliyor

Bölgede çalışmalar hava durumuna göre yapılacak

DÜZCE - Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol, sağanak yağış sonrasında geçtiğimiz gün tamamen çöktü. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen alternatif yolda sürücüler köy yolundan Sakarya ve Zonguldak'a ulaşıyor.

Düzce'de geçtiğimiz aylarda etkili olan sağanak ve kar yağışı ile birlikte Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda geçtiğimiz ay çatlaklıklar meydana geldi. Yol, ağır tonajlı araçlara kapatılmasının ardından geçtiğimiz günlerde tamamen çöktü. Derin yarıkların oluştuğu bölgede asfalt, kağıt gibi yırtıldı. Bölge havadan dron ile görüntülenirken, güzergahı kullanmak isteyen sürücüler Paşalar, Hemşin ve Kalkın köyleri güzergahlarını kullanarak Zonguldak ve Sakarya'ya ulaşım sağlıyor.

Paşalar köyünde ikamet eden Ali İlhan; "Bundan iki yıl önce 50 metre aşağısı tekrar çökmüştü. Yaptılar tekrar çöktü. Burada bir su yolu vardı. Onu doldurmadan yolu yaptılar ve tekrar çöktü. Bu olduğumuz yerin tekrar çökme durumu var. Biz bu bölgede büyüdük. Jeolojik durumu, drenaj durumuna bakılmadan yol yaptılar. Yolda ufaktan bir çatlaklık vardı ama geçen gece tamamen çökmüş diye duyduk sonra jandarma geldi kapattı. Paşalar Köyü oradan Hemşin ve Karatavuk Köylerine çıkıyor, eski yola girip devamından çıkmış oluyor" dedi.

Kocaeli ya da Düzce istikametine giden ve alternatif yolu kullanan sürücüler ise "Bu alternatif yolu kullanacağız. Başka çaremiz yok. Bu yolun çökmesi ya iki ya üçtür. Köy yolundan gidiyorsunuz. Hem yavaş gidiyorsunuz hem çok virajlı. Dağlık bir yol" diye konuştu.

Karadeniz sahil bağlantı yolu alternatif güzergahtan veriliyor
Karadeniz sahil bağlantı yolu alternatif güzergahtan veriliyor
Karadeniz sahil bağlantı yolu alternatif güzergahtan veriliyor
Karadeniz sahil bağlantı yolu alternatif güzergahtan veriliyor
Karadeniz sahil bağlantı yolu alternatif güzergahtan veriliyor
Karadeniz sahil bağlantı yolu alternatif güzergahtan veriliyor

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz sahil bağlantı yolu alternatif güzergahtan veriliyor - Son Dakika


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