Karadeniz Sahil Yolu'nda 5 ayrı noktada eş zamanlı denetim - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından şehrin 5 ayrı noktasında eş zamanlı izin belgesi denetimi gerçekleştirildi.

17 günlük tam kapanmalı sokağa çıkma yasağının ikinci gününde emniyet ve jandarma denetimlerini eş zamanlı olarak sürdürüyor. Özellikle ilçenin birçok noktasında izin belgesi alan vatandaşlara yönelik yapılan denetimlerde belgesi olmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ordu- Samsun sınırında çift taraflı denetim

Ordu ve Samsun il sınırlarının kesiştiği nokta olan Terme ve Ünye ilçeleri sınırlarında gidiş ve dönüş güzergahlarda emniyet ve jandarma ekipleri adeta kuş uçurtmuyor. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinde destek verdiği denetimlerde sürücüler ise tek tek kontrol edilerek geçişlerine izin veriliyor.

Eş zamanlı denetimler

Ünye ilçesi sınırları içerisinde Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Mahallesi, Çaybaşı Sapağı, Niksar Caddesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi olmak üzere 5 aynı noktada eş zamanlı denetim gerçekleşti. Denetimlerin 17 gün boyunca aralıksız sürdürüleceği bildirilirken, vatandaşlara ise izin belgesi olmadan dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. - ORDU