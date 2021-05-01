Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devrildi, asfalt çöktü (2) - Son Dakika

Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devrildi, asfalt çöktü (2)
01.05.2021 01:54
O ANLAR KAMERADATrabzon'da, Karadeniz Sahil Yolu havalimanı mevkisinde ana isale hattının patlamasının ardından yaşanan anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
O ANLAR KAMERADA
Trabzon'da, Karadeniz Sahil Yolu havalimanı mevkisinde ana isale hattının patlamasının ardından yaşanan anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde; patlayan borudan çıkan tazyikli suyun, metrelerce yükseğe fışkırdığı, karayolunda trafik polis ekiplerinin de siren çalarak önlem aldığı yer alıyor.
Son Dakika Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi