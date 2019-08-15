Son Dakika Haberleri: Karadeniz Sahil Yolu'nda bayram trafiği
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Karadeniz Sahil Yolu'nda bayram trafiği

1 saat önce

Karadeniz Sahil Yolu'nda Kurban Bayramı dolayısı ile yaşanan yoğunluk, trafiğin bir nebze de olsa aksamasına neden oldu.

Karadeniz Sahil Yolu'nda bayram trafiği, System.String[]
Karadeniz Sahil Yolu'nda Kurban Bayramı dolayısı ile yaşanan yoğunluk, trafiğin bir nebze de olsa aksamasına neden oldu.

Kurban Bayramı öncesi büyük şehirlerden ve yurt dışından memleketlerine gelen gurbetçilerin bir kısmı araçlarıyla geri dönüşe başladı. Ordu'da çevre yolu olmasına rağmen şehir merkezinden gitmek isteyen sürücüler, trafikte kimi zaman yaklaşık 1 saat bekledi. Yoğun bir trafiğin oluştuğu Karadeniz Sahil Yolu'nda özellikle Ordu'dan Samsun istikametine kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşurken emniyet güçleri de kavşaklarda trafiğin rahatlaması ve olası bir kazanın yaşanmaması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bayramın ilk gününden itibaren yaşanan yoğunluğun yaklaşık 4 gün daha devam edeceği tahmin ediliyor. - ORDU
Karadeniz Sahil Yolu, Kurban Bayramı, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:22 Kaynak: İHA
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