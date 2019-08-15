Karadeniz Sahil Yolu'nda bayram trafiği
1 saat önce
Karadeniz Sahil Yolu'nda Kurban Bayramı dolayısı ile yaşanan yoğunluk, trafiğin bir nebze de olsa aksamasına neden oldu.
Karadeniz Sahil Yolu Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:22 Kaynak: İHA
'nda Kurban Bayramı
dolayısı ile yaşanan yoğunluk, trafiğin bir nebze de olsa aksamasına neden oldu.
Kurban Bayramı öncesi büyük şehirlerden ve yurt dışından memleketlerine gelen gurbetçilerin bir kısmı araçlarıyla geri dönüşe başladı. Ordu
'da çevre yolu olmasına rağmen şehir merkezinden gitmek isteyen sürücüler, trafikte kimi zaman yaklaşık 1 saat bekledi. Yoğun bir trafiğin oluştuğu Karadeniz Sahil Yolu
'nda özellikle Ordu'dan Samsun
istikametine kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşurken emniyet güçleri de kavşaklarda trafiğin rahatlaması ve olası bir kazanın yaşanmaması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bayramın ilk gününden itibaren yaşanan yoğunluğun yaklaşık 4 gün daha devam edeceği tahmin ediliyor. - ORDU
Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden "Barış süreci" istifası İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı